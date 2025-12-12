Soudní bitva Kuchařové a Brzobohatého: Vývoji se přestává chtít věřit
12. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Průběh soudní bitvy známého umělce a hudebníka s jeho bývalou manželkou začíná v posledních měsících být už poměrně tristní.
Soudní bitva hudebníka Ondřeje Brzobohatého, který zažaloval svou bývalou manželku Taťánu Kuchařovou kvůli pošpinění pověsti a nactiutrhání, už se táhne příšerně dlouho: Umělec podával žalobu ještě v roce 2023.
Soud už před docela dlouhým časem dal Brzobohatému de facto za pravdu, ale ještě se řešilo, zda například některá z věcí, které o něm Kuchařová prohlašovala, náhodou není pravda.
Což by jí samozřejmě i tak nedalo právo je jen tak troubit do světa, ale trest by takovém případě byl mírnější. Podle všeho ale soud smetl modelčinu argumentaci ze stolu.
Nebudeme nicméně předjímat a konečný verdikt samozřejmě necháme na soudci. Jenže rozsudek i přes únavu všech aktérů a prosby, ať už je po všem, stále nepřichází. Navzdory skutečnosti, že soudce Trepka při zatím posledním zářijovém jednání avizoval, že to příští už bude poslední.
Jenže ono stále ne a ne přijít. Nejdřív byl prakticky bez avíza zrušen listopadový termín a jednání se mělo konat ve středu 10. prosince. Ani k tomu ale nakonec nedošlo, protože jednání bylo opět na poslední chvíli přesunuto na leden.
Není jasné proč. Lze nicméně slyšet spekulace, že se o odklad postarala Kuchařová, která prostě jenom nechce dostat ostudu pod stromeček. Modelka se k průběhu nevyjadřuje, Brzobohatý jen uvedl, že "nemá slov".
Uvidíme, zda v novém termínu, který byl stanoven na druhou polovinu ledna, už konečně přijde finální tečka a všichni si budou moci oddechnout, ať už to dopadne jakkoliv.