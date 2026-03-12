Švédský úklid smrti: Proč se lidé po padesátce zbavují majetku a jsou pak šťastnější
12. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Trend, který zní mrazivě a možná až morbidně. Přitom se však jedná o veskrze pozitivní záležitost, o které může popřemýšlet každý prakticky bez rozdílu věku.
Zní drsně, ale ve skutečnosti je velmi praktický a prakticky bez výjimky pomůže. Švédský úklid smrti, neboli döstädning je pojem, který zpopularizovala a prosazovala švédská autorka Margareta Magnunsson. Jak říká sama Margareta, o umírání jako takové tu přitom vůbec nejde, pointa spočívá ve zjednodušení života, díky kterému budete šťastnější.
A že se pak jednou po vás někdo nebude muset probírat šílenou horou bordelu, už je jen příjemný bonus.
Princip je jednoduchý: Autorka radí průběžně třídit a odkládat věci, které nepotřebujeme, tak, aby nevznikalo zahlcené obydlí, které jednou někdo stejně bude muset vyklidit. A to se samozřejmě dá dělat v jakémkoliv věku, ale čím dříve, tím lépe.
Nejedná se zároveň ani o jeden velký úklid, po kterém se zase začnou věci pomalu hromadit. Jde spíš o dlouhodobou filozofii, kdy přistupujeme k neživým věcem s logickým odstupem a ptáme se, zda je ještě potřebujeme a chceme.
Princip zapadá i do české reality. Naše populace (stejně jako prakticky v celém západním světě) stárne: Podle ČSÚ žilo v roce 2022 v Česku dva a čtvrt milionu seniorů ve věku 65+. Z nich 630 tisíc žilo v samostatném bytě či domu, tedy bez nikoho dalšího.
Podle Hospodářských novin senioři v Česku vlastní stovky tisíc bytů a půl milionu domů, což znamená, že velký objem různého dědění a předávání je zkrátka na denním pořádku. A v součtu se jedná o nesmírnou masu majetku, který bude muset někdo přijmout a přebrat.
Jen si to představte: V zastrčené skříni oblečení, které už dávno nesedí a sedět nebude, ale roky už tam leží, protože člověk pořád doufal, že do něj třeba jednou zhubne. Prastarý porcelán po tchyni, kazety a CD, která už dávno není jak vůbec přehrát, dokumenty, které se mohly hodit, ale nakonec nikdy nehodily.
Ve sklepě sedm vrtaček, z toho šest nefunkčních a jedna napůl, šílená hora krabic různých šroubků, skob, vrutů, imbusů a zbytků po stovce montáží, které bylo člověku líto vyhodit. Třicet let staré lyže, které by se zlomily v prvním oblouku a přehlídka zašlé zahradní techniky. Potomci o nic z toho nestojí. Ne z nevděku, ale protože jim to zkrátka k ničemu není. Opravdu není čas na změnu?
Ale pozor, úklidem a vytříděním nepotřebného majetku nepomůžete jen dědicům, pomůžete především sami sobě. Psychologické výzkumy opakovaně ukazují, že zahlcený domov souvisí s nižší životní pohodou, nižší spokojeností a vyšší mírou negativních pocitů, protože člověk pak nevnímá svůj domov jako krásný prostor.
Jiný výzkum zase dodává, že lidé, kteří vnímají svůj domov jako zahlcený, pravidelně vykazují vyšší hladinu stresového hormonu kortizolu. Což ale funguje i naopak: Uspořádaný domov se rovná štěstí.
Řečeno naprosto polopaticky: Bordel doslova škodí zdraví. Zbavte se ho. Přijde svoboda, lehkost a nesmírná úleva. A to nejen pro vás.