Starý skandinávský trik s kávou ochrání váš žaludek. Stačí přidat jednu nečekanou ingredienci
5. 3. 2026 – 12:08 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Káva patří mezi nejpopulárnější nápoje na světě. Pro mnoho lidí je ranním rituálem, bez kterého si nedokážou představit začátek dne. Přesto má jeden háček – u citlivějších lidí může způsobovat pálení žáhy, kyselost žaludku nebo nepříjemný tlak.
Ve Skandinávii ale už po generace existuje jednoduchý trik, který má kávu výrazně zjemnit. A jeho tajemství je překvapivé: obyčejné vejce. Ale pozor! Není to je o žloutku, ale i skořápce.
Káva s vejcem? Starý severský recept má logiku
Na první pohled to zní zvláštně a příprava z počátku nevypadá vábivě. Přidat vejce do kávy není zvyk, který by byl v Česku běžný. V některých severských zemích, především ve Švédsku nebo Norsku, se ale tento postup používal už v minulosti.
Trik je jednoduchý. Do mleté kávy se přidá syrové vejce – někdy dokonce i s rozdrcenou skořápkou – a směs se krátce povaří ve vodě. Během vaření se bílkovina začne srážet a vytvoří shluk, který na sebe váže drobné částice kávy i některé hořké látky.
Výsledkem je nápoj, který může být překvapivě jemný, méně kyselý a zároveň čistší než klasická filtrovaná káva.
Proč může být šetrnější k žaludku
Káva přirozeně obsahuje kyseliny, které jí dávají charakteristickou chuť. U některých lidí ale právě tyto látky dráždí žaludek.
Když se do kávy přidá vejce, dochází k jednoduchému chemickému procesu. Sražená bílkovina na sebe naváže část látek, které způsobují hořkost a kyselost. Pokud se přidá i skořápka, může vápník obsažený v ní kyselost částečně neutralizovat.
Proto mnozí milovníci tohoto starého triku tvrdí, že káva připravená tímto způsobem působí jemněji a je pro žaludek snesitelnější. A co si budeme povídat - pro milovníky kávy je to jako zázrak.
Vejce jako filtr
Dalším zajímavým efektem je čistota nápoje. Sražené bílkoviny totiž fungují trochu jako přírodní filtr. Zachytí drobné částice kávy a vytvoří kompaktní shluk, který se usadí na dně nebo se snadno oddělí.
Výsledná káva může být překvapivě čirá a hladká.
Právě proto si tento způsob oblíbili například skandinávští osadníci nebo farmáři, kteří připravovali kávu ve velkých konvicích nad ohněm.
Jednoduchý postup, který zvládne každý
Pokud byste chtěli starý severský trik vyzkoušet doma, postup je jednoduchý:
- Smíchejte mletou kávu s jedním syrovým vejcem.
- Přidejte trochu vody a vytvořte hustou směs.
- Tu přidejte do vroucí vody a krátce povařte.
- Jakmile se vytvoří shluk, kávu stáhněte z ohně a nechte usadit.
Poté stačí nápoj opatrně přelít do šálku.
Tradice, která přežila generace a pokračuje
Ačkoliv se může zdát neobvyklá, káva s vejcem není žádnou novinkou. Ve Skandinávii jde o tradiční metodu přípravy, která se používala v době, kdy nebyly dostupné moderní filtry ani kávovary.
Dnes ji lidé objevují znovu – často právě proto, že hledají způsoby, jak si vychutnat kávu bez nepříjemného podráždění žaludku. Také pro gurmánský zážitek z kávy. Káva připravená tímto způsobem je totiž jemnější a lahodnější.
Možná tak stojí za to vyzkoušet starý trik, který přežil celé generace. Stačí jediná ingredience navíc a ranní káva může chutnat úplně jinak.