Tajný trik, jak zaplatit za brýle mnohem méně. Senioři mohou ušetřit stovky na dioptrických obrubách
7. 3. 2026 – 6:02 | Magazín | Anna Pecena
Nové dioptrické brýle často stojí několik tisíc korun. Málokdo ale ví, že existují slevy, které mohou cenu výrazně snížit. Senioři mohou díky speciálním kartám, akcím optik nebo klubovým programům získat slevy na obruby i celou zakázku. V některých případech jde dokonce o desítky procent z ceny.
Dioptrické brýle patří mezi poměrně drahé zdravotní pomůcky. Jen samotné obruby mohou stát od několika stovek až po několik tisíc korun. Právě proto se vyplatí vědět, kde hledat slevy, které mohou konečnou cenu výrazně snížit.
Slevové kartičky mohou snížit cenu brýlí
Jednou z méně známých možností jsou slevové programy pro seniory. Například držitelé seniorských karet mohou v některých očních optikách získat slevu na kompletní dioptrické brýle včetně obrub. V řadě prodejen se sleva pohybuje kolem 10 procent, někdy ale může být i vyšší.
V praxi to znamená, že pokud si senior pořizuje brýle například za pět tisíc korun, může ušetřit několik stovek. Sleva se často vztahuje nejen na obruby, ale i na skla nebo samotnou montáž brýlí.
Programy jako Senior Pas spolupracují s mnoha optikami po celé republice. Tyto prodejny nabízejí držitelům karty různé výhody, například slevu na obruby nebo na celou zakázku při nákupu dioptrických brýlí.
Některé optiky nabízejí slevy až kolem 20 procent
Ještě výraznější úsporu mohou přinést akční nabídky jednotlivých optik. Některé provozovny poskytují seniorům nebo držitelům slevových karet zhruba dvacetiprocentní slevu při nákupu kompletních dioptrických brýlí, tedy obrub i skel dohromady.
Vedle toho existují i menší rodinné optiky, které nabízejí například desetiprocentní slevu na brýlové obruby nebo výraznou slevu na vybraný sortiment. Tyto nabídky se mohou během roku měnit, proto se vyplatí sledovat aktuální akce jednotlivých prodejen.
Tyto slevy se sice většinou nedají kombinovat s jinými akcemi, přesto mohou znamenat výraznou úsporu. Zvlášť pokud si zákazník pořizuje kvalitnější nebo multifokální brýle.
Vyplatí se sledovat i doprovodné služby
Úspora nemusí být jen v samotné ceně obrub. Některé optiky nabízejí seniorům také další výhody. Patří mezi ně například bezplatné měření zraku při nákupu brýlí nebo akce na speciální typy skel.
Takové bonusy mohou ušetřit další stovky korun, protože vyšetření zraku nebo některé doplňkové služby bývají jinak placené.
Odborníci proto radí jednoduché pravidlo: před nákupem brýlí se vyplatí projít více optik a zjistit, zda nenabízejí seniorskou slevu nebo akční nabídku. Rozdíl v ceně může být překvapivě velký.
V době rostoucích cen zdravotních pomůcek tak může právě obyčejná sleva na obruby rozhodnout o tom, zda nové brýle budou stát několik tisíc, nebo o stovky až tisíce korun méně.