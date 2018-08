Středočeští studenti a senioři budou jezdit zdarma. Opozice mluví o laciném populismu

AKTUALITA - Aktuality autor: vac

Žáci, studenti a senioři nad 65 let budou mít od září ve středních Čechách jízdné zdarma. Tato skupina bude mít ze zákona slevu 75 procent z jízdného, zbylých 25 procent zpětně proplatí na žádost hejtmanství. Návrh dnes schválili krajští zastupitelé, opozice byla proti. Označila to za čistě politické a populistické rozhodnutí.

Peníze na pokrytí nákladů na dojíždění do školy kraj vyplácel už za někdejší éry ČSSD a KSČM, později byla tato kompenzace zrušena. Obnovení žákovského jízdného bylo jedním z požadavků, jímž komunisté podmínili podporu nynější krajské vládě ANO a ČSSD. Hejtmanství opatření letos vyjde na téměř 30 milionů korun a v příštím roce na dalších zhruba 60 milionů.

Sleva se bude proplácet zpětně. Studenti a senioři tak za cestování zaplatí 25 procent ceny jízdenky, následně vyplní formulář, který bude na webu kraje nebo na pokladnách dopravců. Zašlou ho na krajský úřad, který peníze proplatí.

O kompenzaci se bude žádat elektronicky, důchodci budou mít i možnost v papírové formě. Žadatelé musejí mít bydliště na území kraje. Zároveň musejí využívat časové jízdné, například čtvrtletní nebo roční. Sídlo školy může být i mimo Středočeský kraj, sleva se pak ale vztahuje jen na cestu po regionu.

"Tohle je přece absolutní bohapustý populismus," prohlásil o návrhu poslanec a zastupitel za ODS Martin Kupka. Potřebným opatření nepomůže a peníze budou chybět jinde, míní. Obává se také zvýšené administrativní zátěže.

Poslankyně a zastupitelka za STAN Věra Kovářová uvedla, že sleva od státu je dostatečná a jde o výraznou pomoc sociálně slabším. Namítla, že náklady na dopravní obslužnost rostou a kraji na ně mohou chybět peníze. "Není lepší, aby se zvýšila a zkvalitnila dopravní obslužnost?" zeptala se. Zapochybovala také o tom, že se od září podaří systém rozjet.

Podle poslance a zastupitele za ODS Jana Skopečka by taková podpora měla smysl jen pro skupiny s nízkými příjmy. Podle něj jde o plýtvání penězi a pokračování politiky zavedené za někdejšího hejtmana Davida Ratha odsouzeného nepravomocně kvůli korupci.

"Nevím, jakým stylem bychom zohledňovali sociální aspekt, rozhodli jsme se pro plošné zavedení," reagoval na výtky opozice krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). K tomu, proč zastupitelé schvalují systém na poslední chvíli krátce před jeho zavedením, řekl, že bylo nutné počkat na vládní usnesení. Nemyslí si, že kvůli možnosti cestovat zdarma budou přeplněné dopravní prostředky lidmi, kteří by za jiných okolností nikam necestovali. Zastupitelé za KSČM uváděli, že by opatření mělo zvýšit zájem o cestování hromadnou dopravou a ulevit silnicím ucpaným osobními auty.

Podle krajského zastupitele Ivana Cinky (KSČM) se na systému pracovalo tak, aby byl co nejjednodušší pro studenty i pro krajský úřad. Mrzí ho jen to, že se jízdné musí proplácet zpětně. Je to však kvůli podmínkám slevy 75 procent, které stanovilo ministerstvo dopravy, dodal.