Herní průmysl na mně vydělává - a já z toho nemám nic, zlobí se fotbalová hvězda

"Kdo dovolil EA Sports FIFA používat mé jméno a podobiznu? FIFPro? Nejsem si vědom, že bych byl členem FIFPro (celosvětová hráčská asociace), a pokud jsem, stalo se tak bez mého vědomí nějakým divným způsobem," napsal Ibrahimovic na sociálních sítích. "A určitě jsem nedovolil federaci FIFA ani FIFPro, aby na mně vydělávaly peníze. Někdo vydělává celé ty roky na mém jménu a podobizně bez jakékoliv domluvy. Je čas to vyšetřit," vyzval švédský fotbalista, který figuruje ve hře FIFA od roku 2002, kdy působil v Ajaxu Amsterdam.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate