Soud zrušil podmínku očkování v restauracích, testování skončí 18. února

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil v aktuálně platném opatření povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech. Vláda dnes také rozhodla, že 18. února skončí testování ve školách a firmách. V úterý byl zaznamenán rekordní denní přírůstek případů koronaviru v Česku, testy jich potvrdily 57 195.

Zásah soudu je časově odložený o sedm dní. Poté budou moci využívat stravovací a ubytovací zařízení všichni lidé, kteří aktuálně nevykazují příznaky onemocnění, včetně neočkovaných proti covidu-19. Do té doby má ministerstvo zdravotnictví prostor reagovat na rozhodnutí soudu (ZDE).

Pandemický zákon podle soudce Petra Mikeše podobnou regulaci restaurací a hotelů neumožňuje. Zákon o ochraně veřejného zdraví by sice regulaci umožňoval, avšak jen za situace, kdy ohniskem choroby je celá země a podezřelým z nákazy každý její občan. Ministerstvo však v odůvodnění opatření z konce loňského roku, tedy už za ministra Vlastimila Válka (TOP 09), s takovou argumentací nepřišlo.

Časový odklad účinnosti zdůvodnil Mikeš vážností současné epidemické situace. „Je nedobrá, zvládání průběhu epidemie není v rukou moci soudní, ale výkonné, my jen zkoumáme zákonnost opatření. Chtěli jsme dát ministerstvu zdravotnictví prostor, aby na situaci mohlo reagovat,“ řekl Mikeš. Ministerstvo buď může prokazovat, že situace je extrémně špatná a celá země je ohnisko covidu-19, anebo by musela vláda vyhlásit nouzový stav a regulaci restaurací a hotelů zajistit krizovým opatřením.

Aktuálně platným opatřením, které se týká řady dalších oblastí maloobchodu a služeb, se soud zabýval na podnět ženy z Brna. Vyhověl jen některým jejím argumentům. Nelze však vyloučit, že v budoucnu škrtne také další části opatření, obdržel asi deset jiných návrhů.

Z rozsudku také vyplývá, že cílem nynějších ministerských opatření nemá být nepřímé nucení lidí k očkování. „Tím by se totiž z dobrovolného očkování stalo prostřednictvím mimořádného opatření očkování povinné, neboť osobám neočkovaným by nezbývalo nic jiného, než se nechat naočkovat, pokud by chtěly běžně žít,“ řekl Mikeš.

Rozhodnutí soudu podle premiéra Petra Fialy ukazuje, že je správné, že se vláda snaží prosadit ve sněmovně novelu pandemického zákona. Novela reaguje mimo jiné na předcházející rozhodnutí soudů ohledně zrušení některých protikoronavirových opatření. Opatření by bylo nenapadnutelné, kdyby už novela zákona platila, řekl na plénu sněmovny ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Testování ve školách a firmách skončí k 18. únoru

Testování ve školách skončí 18. února, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po jednání vlády na plénu Poslanecké sněmovny. Ke stejnému datu skončí i obdobná povinnost pro zaměstnance ve firmách. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) řekl, že pro školy to znamená poslední hromadné testování v pondělí 14. února.

Pravidelné testování ve školách a firmách končí k 18. 2. Díky pravidelnému a intenzivnímu testování se nám podařilo zploštit růstovou křivku nákazy a udržet otevřené školy.



S ústupem této vlny se začneme vracet k normálnímu životu. Mým cílem je dovést nás tam co nejbezpečněji. — Vlastimil Válek (@vlvalek) February 2, 2022

„Vzhledem k vývoji jsme se dohodli, že 18. skončí plošné povinné testování,“ uvedl po jednání kabinetu premiér Petr Fiala. Testování podle něj nepochybně pomohlo zpomalit přenos epidemie. „Vyhnuli jsme se vysokému zatížení nemocnic a situaci jsme zvládli, pandemie se vyvíjí podle predikcí, máme situaci pod kontrolou bez drastických opatření, lockdownů a nouzového stavu,“ konstatoval.

Za druhou dobrou zprávu premiér označil rozhodnutí vlády o vydání finančních kompenzací podnikatelům postiženým pandemií covidu-19. Fiala oznámil, že půjde o cílenou podporu pro ty nejzasaženější a vláda se zaměří na drobné podnikatele, kteří nemají rezervy ani prostředky k tomu, aby čelili protiepidemickým restrikcím bez škod. Nárok na odškodnění podle Fialy budou mít především „ti, kteří byli postiženi zákazy vánočních trhů, restaurace, hudební kluby, hotely, cestovní kanceláře, a organizátoři kulturních akcí“. Pomoc se má dotknout více než jedenácti tisíc subjektů, kterým stát vyplatí až tři miliardy korun.

Žáci základních škol a denní formy vzdělávání na konzervatořích a středních školách se od 17. ledna testují jedenkrát týdně. První dva týdny v lednu se děti testovaly dvakrát týdně. Kratší dobu se povinnost se týká studentů vyšších odborných škol. Zaměstnavatelé mají od 17. ledna povinnost testovat všechny pracovníky dvakrát týdně antigenními samotesty. V případě pozitivity zaměstnanec odchází na pět dní do karantény. Lidé mají možnost podstoupit potvrzující PCR test, pokud je negativní, mohou se hned vrátit do práce. Z veřejného zdravotního pojištění je nově místo dvou testů hrazeno pět PCR testů za měsíc.

Úterní rekord: Přibylo 57 195 případů koronaviru - nejvíc za den

Denní přírůstek případů koronaviru v Česku byl v úterý rekordní, testy jich potvrdily 57 195. To je téměř o polovinu víc než před týdnem. Opakovaných nákaz bylo 9775, víc jich bylo jen minulý týden ve čtvrtek. V nemocnicích bylo s covidem-19 v úterý 2653 lidí, zhruba o 700 víc než o týden dřív. Nad 200 se vrátil počet pacientů ve vážném stavu.

Úterní rekord případů za den překonal maximum z minulé středy, kdy se prokázalo 54 692 nákaz. Čísla rostou v souvislosti se šířením varianty omikron, která je výrazně nakažlivější než předchozí typy viru a častěji proráží imunitu získanou proděláním nemoci i očkováním. Většinou má ale mírnější průběh.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v tomto týdnu očekává vrchol epidemie, zástupci výrobce PCR testů Diana Biotechnologies ho předpokládají mezi 3. a 10. únorem. Nových případů za den je podle nich také mnohem víc, než testy zachycují, a to výrazně přes 100 000. Vliv může hrát nová varianta BA 2, která v Dánsku či Velké Británii prodloužila období s vysokým počtem nákaz.

Testy v ČR od počátku epidemie předloni v březnu prokázaly 3,1 milionu případů koronaviru, s nákazou zemřelo 37 281 lidí. Počet úmrtí za den se v posledních dvou týdnech jen jednou dostal nad 30. S covidem-19 je ve vážném stavu v nemocnicích 213 lidí.

Stejně jako denní přírůstek je rekordní také incidence, za posledních sedm dní připadá v Česku 2483 nově potvrzených případů nákazy v přepočtu na 100 000 obyvatel.

Zájem o očkování v posledních týdnech klesá. Očkovacích dávek proti koronaviru zdravotníci v úterý rozdali 24 922, většina zájemců si přichází pro posilující dávku. Od začátku vakcinace v prosinci 2020 bylo v Česku aplikováno přes 17 milionů dávek. Plně očkováno bylo téměř 6,8 milionu lidí, posilující dávku dostalo skoro 3,8 milionu lidí.

Landova výzva k zahlcení hygien nebyla podle žalobce trestný čin

Loňská výzva iniciativy Zlatý špendlík zpěváka Daniela Landy k zahlcení krajských hygienických stanic žádostmi o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla trestným činem. Státní zástupce uvedl, že výzva sice nabádala k obstrukčnímu chování, ale nešlo o sabotáž, tedy ani o trestný čin.

Landa pro Seznam Zprávy uvedl, že ho policie ani nevyzvala k podání vysvětlení. Tvrdí, že výzva byla obranou občanů proti šikaně a prokázanému politickému zneužívání hygienických stanic, a tedy naprosto legální a legitimní. Trestní oznámení na Landovu iniciativu podala vzdělávací organizace Scio.

„Předmětnou výzvu iniciativy Zlatý špendlík a s ní spojeného Daniela Landy lze bez dalšího posoudit jako výzvu k obstrukčnímu jednání, které ve svém výsledku v žádném případě nesměřovalo k naplnění jakéhokoliv chvályhodného jednání, přesto však výzva byla legální,“ zdůvodnil rozhodnutí státní zástupce Martin Bílý.

Čeká souostroví Tonga další pohroma?

Souostroví Tonga, které nedávno zdevastovala sopečná erupce a vlna tsunami, zavádí na neurčito celostátní lockdown. Ve snaze zabránit šíření koronaviru ho vyhlásil premiér Siaosi Sovaleni poté, co testy nákazu odhalily u dvou pracovníků přístavu, kudy proudí do země humanitární pomoc.

Tonga a několik dalších malých tichomořských států patřilo k posledním místům na Zemi, která se díky své odlehlé poloze a přísným hraničním kontrolám vyhnula šíření koronaviru. Situace se však mění v souvislosti s nakažlivější variantou omikron.

Život na souostroví obrátila vzhůru nohama v polovině ledna erupce podmořského vulkánu, která vyslala do atmosféry obrovský oblak popela, páry, sopečných plynů a vyvolala tsunami. Tři lidé zemřeli, řada obyvatel zůstala bez domova, popel se slanou vodou znečistil pitnou vodu, přerušilo se komunikační spojení.

Tichomořskému souostroví od té doby přivážejí humanitární pomoc lodě a letadla z Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Británie a Číny. Všechny slíbily vyložit zásoby vody a zdravotnických potřeb, aniž by posádky přišly do kontaktu s kýmkoliv v zemi. Zásoby musejí zároveň zůstat tři dny v izolaci, než s nimi mohou manipulovat místní. Země se tak snaží minimalizovat riziko zavlečení nákazy. Tonga zatím nezažila komunitní šíření této infekce, od začátku pandemie zaznamenala jediný případ.

Koronavirus se během plavby prokázal u desítek námořníků australského plavidla HMAS Adelaide, které na Tongu přivezlo 80 tun základních potřeb. Nákazu hlásily rovněž posádky humanitárních letounů z Japonska a Austrálie. Premiér nicméně neprozradil, se kterou lodí dvojice infikovaných pracovníků spolupracovala. Uvedl, že muži nemají příznaky covidu-19 a absolvovali dvě dávky očkování.