Sněmovna po 23 hodinách schválila program schůze k pandemické novele

Poslanecká sněmovna schválila dopoledne po zhruba 23 hodinách obstrukcí SPD program schůze k projednání sporné pandemické novely. Desítky návrhů na změny programu, jak je celou noc přednášeli poslanci opoziční SPD, dolní komora zamítla. Už v úterý potvrdila, že trvá stav legislativní nouze.

Sněmovna dnes v 9:00 formálně zahájila druhý den schůze. Její jednání k pandemické novele začalo v úterý v 10:30 a trvalo takřka nepřetržitě. Pro návrh programu schůze hlasovalo 78 ze 139 přítomných poslanců, proti jich bylo 60. Program podpořili poslanci vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti jeho schválení hlasovali poslanci SPD a ANO kromě Ivo Vondráka, který se hlasování zdržel. Sněmovna předtím zamítla 36 návrhů na zařazení dalších bodů do programu od zákonodárců SPD.

Odpůrců novely pandemického zákona dnes přišly ke sněmovně zhruba dvě desítky. Prostor střeží policie a k budově sněmovny pouští pouze po identifikaci.

Protesty v řadách SPD vyvolalo nad ránem rozhodnutí předsedajícího Jana Skopečka (ODS), který po půldruhé hodině přerušil vystoupení poslance SPD Oldřicha Černého. Podle Skopečka se Černý opakovaně odchýlil od argumentace, proč by sněmovna měla probrat vládní novelu veterinárního zákona. Předseda poslanců STAN Josef Cogan označil přístup SPD za pokus o paralýzu sněmovny. Předseda poslanců SPD Radim Fiala namítal, že hnutí postupuje podle zákona.

„Nikdy jsem si nemyslel, že nám budete odebírat slovo. To je od vás velmi demokratické,“ komentoval Skopečkovy kroky předseda poslanců SPD. Jeho námitku proti postupu předsedajícího sněmovna zamítla. Předseda SPD Tomio Okamura pak opakoval, že pandemický zákon podle něho omezuje svobody občanů, přičemž upozornil na to, že slovo poslanci SPD odebral předsedající za ODS. Z koaličních řad se při Okamurově vystoupení ozývalo bouchání do lavic. Okamura si pak stěžoval na to, že mu jeden z poslanců ODS řekl „vole“. Skopeček v reakci vyzval všechny zákonodárce, aby na Okamuru nevykřikovali vulgárně ani slušně.

Vláda Petra Fialy (ODS) kvůli průtahům ve sněmovně přesunula své dnešní jednání do dolní komory. Ministři zahájili zasedání v původně plánovaných 10:00 poblíž hlavního jednacího sálu poslanců.