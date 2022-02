Zájemci o Novavax se mohou registrovat, další státy ruší koronavirová opatření

Lidé, kteří mají zájem se očkovat proti nemoci covid-19 vakcínou od společnosti Novavax, se mohou ode dneška předběžně registrovat na očkovacím portále. Podle České televize za prvních 12 hodin tuto možnost využilo asi 3300 osob.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes na twitteru napsal, že očkování začne koncem února. Vakcína je určená pro dosud neočkované starší 18 let.

‼️ Předregistrace na očkování vakcínou společnosti Novavax spuštěna, očkování začne koncem února. ‼️

Dvoudávková proteinová vakcína funguje na jiném principu než mRNA vakcíny, má však podobnou účinnost. Předregistrovat se můžete už dnes na webu https://t.co/40qM8sbRcw. — Vlastimil Válek (@vlvalek) February 1, 2022

Jde o takzvanou proteinovou vakcínu, která obsahuje v laboratoři vyrobený spike protein. Právě tuto součást vakcíny vyrábějí v závodě v obci Bohumil, která je součástí středočeských Jevan. Ministerstvo zdravotnictví soudí, že by si ji mohli nechat naočkovat i ti, kteří mají obavy z modernějších mRNA vakcín. Odhaduje, že očkování Novavaxem by mohlo podstoupit až půl milionu lidí.

Předregistrace ukáže zájem o novou vakcínu podle krajů, lidé pak budou informováni, kde a kdy se mohou nechat očkovat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky vakcínu schválila 20. prosince. Vakcíny se aplikují dvě dávky v odstupu 21 dní. Zatím není jasné, jestli se s ní bude i přeočkovávat.

V Česku se s očkováním proti covidu-19 začalo 27. prosince 2020. Podle původních očekávání měla být vakcína od Novavaxu jedna z prvních, která dostane registraci pro podávání v EU. Nakonec byla první schválenou vakcína od firmy Pfizer/BioNTech, která tvoří podle dat o očkování téměř 83 procent v tuzemsku aplikovaných dávek. Je také jednou ze dvou, jimiž se lidé přeočkovávají.

V Česku se dosud používaly vakcíny od čtyř výrobců: kromě Comirnaty od Pfizeru to je Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca) a jednodávková Janssen od firmy Johnson & Johnson.

Dánsko jako jedna z prvních zemí v EU ruší většinu koronavirových opatření

Dánsko se dnes stalo jednou z prvních zemí Evropské unie, která zrušila prakticky všechna opatření proti šíření koronaviru. Kodaň již covid-19 nepovažuje za nemoc kriticky nebezpečnou pro společnost. Dánové ode dneška nemusejí nosit roušky ve veřejné dopravě či v obchodech a nepotřebují covidový pas ke vstupu do restaurací a kaváren, píše agentura AP.

Dánské úřady své rozhodnutí zdůvodnily tím, že se v zemi nyní šíří koronavirová varianta omikron, která je sice vysoce nakažlivá, ale nepředstavuje takovou zátěž pro zdravotnický systém. Podle představitelů pomáhá také vysoká proočkovanost.

Dánsko, které má asi 5,8 milionu obyvatel, v posledních týdnech zaznamenávalo kolem 50 000 nových nákaz denně, počet pacientů na jednotkách intenzivní péče se ale snižoval. „Toto číslo klesalo a teď je neuvěřitelně nízké,“ prohlásil šéf dánského zdravotnického úřadu Sören Broström. Nyní je na jednotkách intenzivní péče 32 lidí, před několika týdny to bylo až 80, dodal.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová je přesto ve svých vyjádřeních opatrná. „Netroufám si říci, že dáváme restrikcím definitivně sbohem. Nevíme, co se stane na podzim. Jestli se neobjeví nová varianta,“ řekla.

Zrušení protipandemických opatření znamená, že se v Dánsku mohou znovu otevřít noční kluby a restaurace mají opět neomezenou otvírací dobu s možností podávání alkoholu. Covidový pas není potřeba. Ruší se také pravidlo o rozestupech, takže se mohou konat hromadné akce a obchody nemusejí omezovat počet zákazníků uvnitř.

Zatímco ve veřejné dopravě a v obchodech se lidé nyní obejdou bez roušek, ve zdravotnických zařízeních a domech s pečovatelskou službou je úřady dál doporučují. Dánové jsou rovněž vyzýváni, aby se pravidelně testovali, a pokud to bude třeba, rychle reagovali.

Zmírňují se i pravidla při vstupu do Dánska ze zahraničí, který je pro očkované lidi přijíždějící ze zemí schengenského prostoru, pro děti do 15 let a pro ty, kdo covid v nedávné době prodělali, bez omezení. Platnost očkovacího pasu je pět měsíců. Neočkovaní lidé starší 15 let musí předložit negativní test na koronavirus. Nutnost karantény se ruší.

S protipandemickými opatřeními se chystá tento měsíc skoncovat i Finsko. V pondělí byly zrušeny pohraniční kontroly mezi Finskem a dalšími zeměmi Schengenu.

Norsko zrušilo většinu pandemických opatření, včetně povinné práce z domova

Norsko s okamžitou platností ruší většinu dosud platných protipandemických opatření, řekl premiér Jonas Gahr Störe. Lidé už nemusí povinně pracovat z domova, ruší se také limit deseti osob pro návštěvy v domácnostech. Vláda přesto lidem doporučila, aby nadále dodržovali odstupy, a varovala, že opatření se mohou kdykoliv vrátit.

„Přestože se mnoho lidí nakazí, stále méně jich končí v nemocnicích. Všechny nás dobře chrání očkování. Právě díky tomu můžeme uvolnit mnohá omezení navzdory rychlému růstu počtu nakažených,“ uvedl norský premiér.

Oznámení navazuje na podobná rozhodnutí Dánska a dalších evropských zemí včetně Británie, Irska a Nizozemska. Ty v posledních týdnech zmírnily nebo zrušily omezení ve snaze obnovit normální chod společnosti.

Quebec se vzdal plánu zavést pro neočkované příspěvek na zdravotnické výdaje

Kanadská provincie Quebec zrušila plán na zavedení zvláštního poplatku pro dospělé, kteří se odmítnou nechat očkovat proti covidu-19. Premiér quebecké vlády François Legault dnes řekl, že záměr společnost příliš rozděluje.

V lednu předseda provinční vlády prohlásil, že ti, kdo se rozhodnou nenechat se očkovat, by měli pomoci hradit mimořádné výdaje zdravotnictví spojené s koronavirem. Odborníci ale od počátku varovali, že je to v rozporu s principem univerzality kanadského zdravotnického systému.

Dnes premiér před novináři prohlásil, že ho znepokojuje, jak covid-19 a opatření zaváděná kvůli němu společnost rozdělují. Osmimilionový Quebec je po Ontariu druhá nejlidnatější z kanadských provincií.

„Má role je dávat Quebečany dohromady, sjednocovat je. Proto nebudeme dále prosazovat podíl na výdajích zdravotnictví. Quebečany to rozděluje, my ale nyní musíme stavět mosty,“ řekl Legault.

Stejně jako sousední Ontario chce začít Quebec uvolňovat restrikce, protože vlna epidemie spojená s variantou omikron začíná opadávat. V Ontariu ale odborníci upozornili, že tam počet hospitalizací bude stoupat.