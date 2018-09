Šokující výpověď o blonďatém dítěti s velkým tlačítkem

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Donald Trump o setkání s Milošem Zemanem zjevně nestojí. S českým prezidentem by přitom mohl přátelsky poklábosit. Třeba o tom, jak hubit novináře-nepřátele lidu.

Má velkou moc, největší ... ehmm, červené tlačítko a hromadu sebevědomí k tomu. Pro džob, který dělá, mu přitom zjevně chybí kvalifikace a chová se jako umíněné a nezodpovědné dítě.

Tak líčí Donalda Trumpa v knize Strach: Trump v Bílém domě (Fear: Trump in the White House) jeho spolupracovníci. Napsal ji Bob Woodward. Tento novinář odhalil aféru Watergate, pokládanou za největší kauzu v dějinách žurnalistiky. Jejím důsledkem byla rezignace prezidenta Richarda Nixona.

Kniha o Trumpovi a poměrech v Bílém domě se objeví na pultech knihkupectví až příští týden v úterý. Deník Washington Post a některá další americká média z ní však v předstihu citují. Informují třeba o výroku šéfa úřadu Bílého domu Johna Kellyho, který o Trumpovi prohlásil: "Je to idiot a je nepříčetný."

V knize, která má 448 stran a je založena na stovkách hodin rozhovorů s prezidentovými spolupracovníky, žádný skandál podobný odposlechům politického konkurenta ve washingtonském hotelu Watergate nenaleznete. Zato je plná šokujících výpovědí lidí z nejbližšího okolí prezidenta, kteří Woodwordovi poskytli informace pod podmínkou anonymity.

Potvrzují některé zvěsti, které z Bílého domu pronikly dříve. Psal o nich už v knize Oheň a hněv: Uvnitř Trumpova Bílého domu (Fire and Fury: Inside the Trump White House) Michael Wolff. Jenže Wolff - to je druhotřídní bulvární žurnalista, zatímco Woodward je první klasa.

Páťák, nebo šesťák?

Inteligenci vrchního velitele nezpochybňuje pouze zmíněný Kelly, ale i ministr obrany James Mattis. "Jeho chování a znalosti odpovídají žákovi páté nebo šesté třídy," pravil v rozhovoru s nejmenovaným zaměstnancem Bílého domu o Trumpovi. (To je jen o dvě až tři třídy výš než Mach a Šebestová – 3. b!)

Zaměstnanci Bílého domu líčí Trumpa jako chaotického a impulzivního diktátora, který se zbrkle rozhoduje, dělá, co ho napadne, a v úterý popírá, co řekl v pondělí.

V knize je mimo jiné popisována Trumpova reakce na chemický útok v syrském městě Chán Šajchún loni v dubnu. Trump tehdy na poradě navrhl spáchat atentát na syrského prezidenta Bašára Asada. "Pojďme ho, ku*va, zabít! Vlítneme na ně. Pojďme jich ku*va pozabíjet moc," vyzýval vrchní velitel.

Nakonec mu to Mattis a poradci rozmluvili. Američané tak symbolicky vypálili několik "krásných a chytrých" střel tomahawk, které udělaly krátery v ranvejích opuštěné letecké základny, a tím bylo vše vyřízeno.

Trumpovi voliči zajásali nad rozhodností vůdce. A prezidentova důvěryhodnost v průzkumech, jak je v takových chvílích obvyklé, poskočila nahoru.

Město šílenců

Televize CNN popisuje epizodu, kdy bývalý ekonomický poradce prezidenta Gary Cohn na Trumpově stole v Oválné pracovně našel dokument, který vládě nařizoval, aby připravila výpověď smlouvy o volném obchodu s Jižní Koreou.

"Můžu to zastavit. Jednoduše ten papír z jeho stolu seberu," řekl si Cohn a dokument, pod kterým už byl Trumpům rozmáchlý podpis, uklidil do šanonu v jiné místnosti. Prezident si na něj už nevzpomněl.

"Jsme jako ve městě šílenců. Ani nevím, proč jsme tady. Je to nejhorší práce, jakou jsem dělal," ulevil si jednou v návalu zoufalství šéf Bílého domu Kelly.

Bývalý personální ředitel Bílého domu Reince Priebus popsal situaci v prezidentském sídle takto: "Je to, jako když dáte do zoo hada, krysu, sokola a králíka a neoddělíte je klecí. Pak se začnou dít ošklivé a krvavé věci."

Máte padáka!

Někteří lidé z Bílého domu mají za to, že Trump pokračuje ve své reality show. Před vstupem do politiky v ní vystupoval jako realitní magnát. V pořadu televize NBC Apprentice (Učeň) rozhodoval o tom, komu dá příležitost, aby vedl některou z jeho firem za roční plat čtvrt milionu dolarů.

Rétoricky zdatného showmana proslavila v Apprentice fráze "Máte padáka!" ("You're fired!"). V Bílém domě, stejně jako v televizní show, nezůstal kámen na kameni. Trump téměř všechny lidi vyměnil.

Obdobně jako v Apprentice staví prezident podřízené proti sobě, do role konkurentů. Především jim ale dává pocítit svou moc a také – aroganci. Reince Priebuse nazval "malou krysou, která pobíhá kolem". O ministru spravedlnosti Jeffu Sessionsovi řekl, je "duševně retardovaný". "Je to nějakej blbej Jižan," utrousil po jednom ze zasedání vlády.

K Woodwardovi a jeho knize Trump poznamenal: "Co byste od něj čekali? Je placený demokraty. Navíc má problém s důvěryhodností, lže a používá falešné zdroje."

Dříve narození si možná vzpomenou, že obdobně se o Woodwardovi a jeho spolupracovníku Carlu Bernsteinovi vyjádřil v roce 1972 také Richard Nixon.

Zrcadlo, řekni, kdo je nejlepší

Woodward deníku The Washington Post sdělil, že se Trumpa marně snažil kontaktovat, aby získal jeho vyjádření k informacím z Bílého domu. Podařilo se mu to až poté, co byla kniha v tiskárně.

V telefonickém rozhovoru (tady) prezidenta upozornil, že ho kniha neukazuje v nejlepším světle. Trump ho zarazil: "Bobe, víte vůbec, že dělám skvělou práci pro naši zemi?"

Rozhovor pak skončil ujištěním: "Nikdo neodvedl lepší práci jako prezident než já!"

Trump jednoduše plní slib, který dal Američanům, když vstoupil do prezidentské kampaně: "Budu nejlepší prezident, jakého kdy bůh stvořil."

Co na to "nejvyšší"? Ten se k tomu zatím nevyjádřil.