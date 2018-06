Jak plačící děti migrantů donutily dřevorubce Trumpa k ústupu

GALERIE VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Vyděšené plačící děti oddělené od rodičů a jejich srdcervoucí příběhy pohnuly Amerikou a přiměly Donalda Trumpa, aby změnil politiku své vlády.

Donald Trump je paličák. Dokáže říct "ne" a stát za svými názory a rozhodnutími, byť by byly sebehloupější. Někdy však může ustoupit.

Americký prezident například odpískal nařízení, kterým přikázal oddělovat děti nelegálních přistěhovalců od rodičů.

Neudělal to však dobrovolně sám od sebe. Dotlačily ho k tomu davy v ulicích, protestující proti postupu imigrační služby, a rebelující kongresmani (včetně některých Trumpových republikánů).

Drásavé příběhy

Záběry vyděšených dětí oddělených od rodičů a také jejich srdcervoucí příběhy mnohé Američany šokovaly.

Třeba ten, který na svém webu popisuje televizní stanice CNN. Prožila ho Miriam a její osmnáctiměsíční synek, se kterým prchala z Hondurasu poté, co v zemi po prezidentských volbách propuklo násilí.

"Vysvětlovala jsem, proč jsme utekli, že se bojím o život dítěte… Předložila jsem své doklady… Věděli, že v místě, odkud přicházím, mi hrozí nebezpečí…," vypověděla mladá matka.

Přesto ji vzali do vazby a syna odvezli na neznámé místo do internátního tábora pro děti migrantů.

Podobně dopadl v Texasu José Fuentes s ročním synem Mateem ze Salvadoru. "Vzali mi syna z náruče," vypověděl kalifornské stanici KPBS mladý muž, který se pod ochranu strýčka Sama uchýlil poté, co se doma ocitl na černé listině narkomafie.

Teď by se brzy mělo dočkat svých rodičů všech 2500 dětí, které si podle agentury Reuters prošly podobným martyriem. Lékaři nicméně upozorňují, že trauma, kterému byly děti vystaveny poté, co je v cizí zemi odebrali rodičům, psychiku některých nenávratně poškodilo.

Arogantní první dáma?

Odpor vůči postupu přistěhovalecké služby posílily zvukové záznamy, které v zadržovacích centrech tajně pořídila nezisková organizace ProPublica. Je na nich slyšet pláč dětí, které imigrační úředníci odvádějí pryč od rodičů a jejich zoufalé volání: "Maminko!" "Tatínku!" Na jednom ze záznamů vzlyká dívka: "Už budu hodná, jen mě dostaň ven."

Poté se na sociálních sítích objevily také záběry z těchto center, na kterých jsou děti v klecových kójích a americkými městy se jako lavina šířily protesty. Na sociálních sítích se uchytily iniciativy pod hashtagem #KeepFamiliesTogether (Nechejme rodiny spolu). A hlas proti rozdělování rodin pozvedla britská premiérka Theresa Mayová anebo papež František.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ — David Begnaud (@DavidBegnaud) 18. června 2018

Nechala se slyšet i Trumpova manželka Melania. "Je hrozné vidět děti oddělené od rodin… Potřebujeme zemi, která se neřídí jen zákonem, ale také srdcem," vzkázala přes svou mluvčí a jedno z detenčních center v texaském McAllenu sama navštívila. Že by tím ale zlidštila politiku svého manžela, se říct nedá. Spíš naopak.

První dáma si cestou do Texasu oblékla zelený kabát s nápisem "I really don't care do u? ". Volně přeloženo: "Je mi to úplně fuk. A tobě?"

Takový počin navozuje otázku: Je první dáma Ameriky arogantní nebo jen hloupá či necitlivá?

Dřevorubec v Bílém domě

Trump je politik-dřevorubec. Když kácí les, létají třísky – jako v případě dětí imigrantů.

"Do klecí je (děti) dával už Obama," tweetoval Trump a vymlouval se na imigrační zákon, který odebírat děti rodičům připouští.

Připouští, ale nepřikazuje. Tento postup navrhl před čtyřmi lety za administrativy prezidenta Baracka Obamy zaměstnanec imigrační služby Thomas Homan jako prostředek, který odstraší od cesty do Ameriky rodiny s dětmi. Obamova vláda ho však odmítla jako "příliš krutý".

Pravda, i za Obamy pohraniční služba zadržovala děti. Byli to ale nezletilci bez rodičů. Anebo děti rodičů, kteří pašovali drogy. Až nynější kabinet oprášil zapomenutý plán a začal ho masově používat jako nástroj Trumpovy politiky nulové tolerance proti migraci. U matek zůstávali jen kojenci.

Ministerstvo spravedlnosti změnilo klasifikaci ilegálního přechodu hranice z přestupku na trestný čin postižitelný vazbou. A do vězení (i vazebního) děti až na výjimky rodiče následovat nemohou.

Bez soucitu

Nakonec se patří odpovědět na otázku: Co tahle bouře kolem uprchlíků ukázala? Přinejmenším to, co píše komentátor Will Gore v deníku The Independent: "Trumpova vláda řídí zemi bez jakéhokoli soucitu."