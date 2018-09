Děti pláčou a starší generace nechápe aneb odcházení českého "Krále" YouTube

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Tvůrci původních internetových videí na YouTube byli vždycky pro starší generace trochu nepochopitelným fenoménem, děti je ale milují. Nyní tak mají skutečný důvod k pláči: Významný youtuber Jirka Král na serveru skončil. Půjde snad žebrotou?

Letošní začátek školního roku byl pro řadu dětí obzvláště drsný. Ne však kvůli tomu, že by musely po dvou měsících prázdnin znovu usednout do lavic a šrotit se nové učivo. Pro některé se totiž zhroutila část jejich virtuálního světa, když jeden z nejslavnějších českých youtuberů Jirka Král v neděli 2. září večer oficiálně oznámil, že na největším video serveru úplně končí.

Král, který na YouTube před půl rokem překonal magickou hranici jednoho milionu odběratelů, si pro své fanoušky připravil nevšední překvapení. Je prakticky tradicí, že youtubeři při dosažení nějakého výrazného čísla odběrů natočí speciální video, kde děkují za přízeň a podobně. Žádný podobný speciál ale nikdy v našich internetových luzích a hájích nezpůsobil takový poprask, jako ten Jirky Krále.

V takřka hodinovém dokumentu Byl jsem youtuber, který vznikal skoro rok a má ho na svědomí především Jirkův starší bratr a spolupracovník Petr Král, internetová hvězda oznámila, že se jedná o její poslední video a s dráhou přední tváře českého YouTube končí.

"Vím, jak natočit video, které bude mít milion zhlédnutí. Vím, jak to udělat, abych byl pořád jeden z největších youtuberů, ale už mě to nenaplňuje tím, že neobjevuju nové věci," vysvětluje své rozhodnutí v dokumentu Král, který přiznal, že ho tvorba videí jako taková již přestala bavit. Rovněž zkritizoval dnešní poměry a obsah na YouTube, jež jsou podle něj mnohem více negativní oproti době, kdy sám začínal.

Ostatně na proměnu světa českého youtuberingu si Jirka Král, který byl vždycky tak trochu Mirkem Dušínem nebo Rikitanem českého internetu, stěžoval dlouhodobě.

"Ještě před dvěma lety měla většina youtuberů na svých kanálech pozitivní obsah. Nenutila lidi k ničemu negativnímu. Jak ale roste sledovanost YouTube a chodí tam stále víc lidí z tradičních médií, jsou pozitivní zprávy najednou opomíjeny. Ti lidé hledají totéž, co v tradičních médiích, tedy spíš bulvár a negativně podbarvené informace," řekl například Král již loni v červnu na mezinárodním festivalu reklamy PIAF.

Kdo je sakra Jirka Král?

Příslušníci starší generace v tuto chvíli pravděpodobně kroutí hlavou, protože o osmadvacetiletém tvůrci internetových videí nejspíš nikdy neslyšeli. Pokud tedy v minulosti aktivně nesledovali reality show Farma. Případně pokud nemají doma malé ratolesti, které jsou sledováním YouTube posedlé a své rodiče často terorizují požadavky, aby s nimi jeli na veřejné akce s jejich internetovými hrdiny, nebo jim koupili tričko s logem toho a toho oblíbeného youtubera.

Celkově bývá svět youtuberů často vysmíván, ale i kritizován, právě kvůli svému zaměření především na dětské diváky z Generace Z, která již vyrůstala ve světě internetu.

Jirka Král je ve světě českého youtuberingu trochu výjimkou tím, že se neproslavil až díky tvorbě videí, ale veřejný prostor na sebe upozornil už předtím. Jak bylo zmíněno výše, Král o sobě nechal slyšet ještě před založením svého kanálu na YouTube jako účastník reality show TV Nova Farma. Vítězem pořadu se sice nestal, ale diváci si ho přesto oblíbili.

Lidé, kteří se proslaví v rámci nějaké reality show, většinou skončí jako dočasné pseudocelebrity. Zájem o ně po krátké době opadne a už se jen sem tam objeví v béčkových televizních pořadech, když se zrovna nedá sehnat zajímavější host, nebo na zadních stránkách bulváru během okurkové sezóny.

Z farmáře internetovou celebritou

Jirku Krále ale rozhodně žádný osud prakticky zapomenuté rychlokvašky nepotkal. Mladý účastník reality show se pustil do natáčení videí na YouTube, původně zaměřených především právě na pořad Farma, později přišel i s tehdy velmi populárními let's play.

Královým začátkům a celkově začátkům youtuberingu v Česku je věnována i první kapitola dokumentu Byl jsem youtuber, kde se mluví například o tom, jak Jirku Krále profesně starší youtuber Pedro vtáhnul do tehdy stále ještě čerstvé komunity autorů internetových videí.

Jirkův internetový dosah tak nadále rostl a počty odběratelů a zhlédnutí jeho tvorby postupně stoupaly. Po několika letech aktivního natáčení se stal přední tváří českého YouTube. V roce 2016 ho dokonce časopis Forbes zařadil do žebříčku talentovaných mladých Čechů 30 pod 30, kde obsadil první místo nejvlivnějšího Čecha na sociálních sítích.

Jeho povaha internetového skauta se promítla i do tvorby. Na rozdíl od jiných youtuberů se nikdy nepouštěl do vulgárního obsahu s negativním podtextem. Rovněž pořádal i velké charitativní streamy, při nichž sháněl peníze do zdravotnictví.

V roce 2016 se mu tak například povedlo během více než jedenáctihodinového přímého přenosu vybrat přes sedm set tisíc korun pro Masarykův onkologický ústav. Také se společně s českou firmou Avast bez nároku na mzdu pustil do projektu Buď Safe Online, zaměřeného na osvětu bezpečnosti na internetu pro děti a rodiče.

Odvážným krokem rovněž bylo, když se v roce 2016 jako jeden z mála youtuberů rozhodl pořádně zasáhnout i mimo virtuální prostor. Společně se svým bratrem si v pražské Kotvě otevřel úspěšnou herní kavárnu Zetko (pojmenováno podle generace Z).

V témže roce také začal pravidelně vycházet jeho sešitový komiks jednoduše nazvaný Jirka, který se prodává jak v České republice, tak i na Slovensku. Na rozdíl od youtuberského JJ časáku, který na trhu nevydržel ani rok a na kterém spolupracovalo více internetových hvězd, se stále úspěšně drží. Navíc podle všeho komiks o youtuberových příhodách - na rozdíl od svého jmenovce - zatím nekončí.

Půjde Král žebrotou?

Celkově je tak úsměvné, že se nyní spousta Králových fanoušků jeho rozhodnutí skončit s tvorbou na YouTube podivuje a zamýšlí se, jak se bude internetová celebrita živit dál. Jak ale upozornil například server iDNES a v minulosti o tom otevřeně mluvil i sám Král, "youtube money" pro něj představovaly pouze kolem deseti až dvaceti procent všech příjmů.

Krom zmíněné kavárny a komiksu se Jirkovi Královi z jeho jména prostě povedlo vybudovat silnou značku, a jako úspěšný influencer a podnikatel tak určitě nekončí. Sám v dokumentu zmínil, že se nadále bude věnovat například Instagramu, kde má již nyní přes půl milionů sledujících, a může tak nadále vesele spolupracovat s řadou firem.

Sám dříve s Instagramem pomáhal výrazné tváři českého showbyznysu Leoši Marešovi, který se v minulosti několikrát zmiňoval, jak mu firmy ochotně platí desetitisíce za jeden příspěvek na sociální síti (Mareš má momentálně přes šest set tisíc sledujících). Opravdu se tak není třeba bát, že končící youtuber bude žít o chlebu a vodě.

Každopádně by výrazný odchod "Krále" českého YouTube mohl být předzvěstí konce jedné internetové éry, kdy "staří" velcí youtubeři, kteří začali natáčet především ještě jako srdcaři bez vidiny toho, že se dá nahráváním videí na internet uživit, vyklidí prostor a rozhodnou se rozvíjet a podnikat jinde. Uvidíme, zda bude Jirku někdo v blízké době následovat.