Trump zatlouká hřebík do rakve harleyů

Rodinní příslušníci běženců, kteří v Německu mají takzvanou doplňkovou ochranu, budou moci od srpna znovu přicházet do spolkové republiky. Slučování rodin těchto migrantů bude ale omezeno počtem 1000 měsíčně.

Vůdce pákistánského Tálibánu mulla Fazlulláh byl zabit při americkém vzdušném úderu na východě Afghánistánu. Sdělilo to dnes afghánské ministerstvo obrany agentuře Reuters.

14. 6. 18:30