Kandidát na primátora Prahy za ANO Petr Stuchlík umetá svou podnikatelskou minulost

Expremiér Jiří Paroubek chce několikamilionový dluh splatit podnikateli Petru Michkovi (oba dříve ČSSD) do čtyř let. Řekl to ve čtvrtek novinářům s tím, že dlužné peníze ve výši 3,5 milionu korun v amerických dolarech zmizely spolu s jeho půldruhým milionem korun ze sejfu v Československé obchodní bance, do kterého měla přístup jeho dosavadní žena Petra. Trestní oznámení ale podávat nehodlá. Předpokládá, že věc se vyřeší v rámci majetkového vyrovnání při rozvodu.