Máte padáka! Kdo další vypadne z Trumpovy reality show?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Vyfénovaný blondýn s velkým tlačítkem drží v napětí celou Ameriku. Kdy a komu příště oznámí "máte padáka"?

Donald Trump má blízko k reality show. Vždyť v ní vystupoval – jako realitní magnát. V pořadu televize NBC Apprentice (Učeň) rozhodoval o tom, komu dá příležitost, aby vedl některou z jeho firem za roční plat čtvrt milionu dolarů. Rétoricky zdatného showmana proslavila v Apprentice fráze "Máte padáka!" ("You're fired!").

Teď pokračuje v reality show z Bílého domu a rozdává výpovědi tempem, jaké v historii tohoto prezidentského sídla nemá obdoby (více zde).

Výpověď najdeš ve tweetu

Představte si, že pracujete ve firmě a ráno se z twitterového účtu vašeho šéfa dozvíte o své výpovědi. Nevychovanec, pomyslíte si.

Ve slušné firmě je takové chování nemyslitelné. A neznám (tak neslušnou) firmu, kde by se tento způsob výpovědi používal – kromě Bílého domu.

V Trumpem řízené společnosti, označované zkratkou POTUS, se ale dějí věci jinde zapovězené. Přesvědčil se o tom i Rex Tillerson, odchovanec texaských skautů, někdejší ředitel ropného gigantu ExxonMobil a dnes už bývalý šéf americké diplomacie, který v pondělí ráno dostal padáka přes Twitter. Teprve několik hodin poté mu prezident vyhazov potvrdil v telefonickém rozhovoru.

Obdobným stylem se Trump vypořádal třeba s bývalým ředitelem Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). James Comey se o svém odvolání dozvěděl z televize. Zpočátku si myslel, že to je vtip, anebo novinářská kachna.

Jistě, Tillerson a Trump se v lecčems neshodli – v přístupu k Íránu, Rusku, anebo k Severní Koreji. A Rex byl z nevyzpytatelného Donalda leckdy zoufalý – v jedné chvíli mu na prezidentovu adresu ulétlo slovo "moron", což se dá přeložit jako pitomec či debil. Přesto ujišťoval, že chce pokračovat, a Trump opakoval, že přes názorové neshody si jeho práci cení. Spekulace o jeho konci ve vládě označoval za "falešné".

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS!

He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/VoNQppvdeh

DJT. pic.twitter.com/UUqvyoccQe — TRUMP MOVEMENT (@TRUMPMOVEMENTUS) December 1, 2017

Jenže tento týden mu dal padáka a na jeho místo jmenoval dosavadního ředitele zpravodajské služby CIA Mikea Pompea. To vše shrnul do jednoho tweetu, který Američanům rozeslal ke snídani.

Na první pohled to může mít logiku. Jenže v politice je nebezpečné obklopovat se lidmi stejných názorů. Politici se (až na výjimky) mýlí. A když se mýlí stejným způsobem (mají stejný názor), bývá z toho malér. Pokud se mýlí jinak (mají odlišný názor), mohou se omyly vynulovat a škody zůstanou omezeny.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

Ztratil čich na lidi?

Trump uspěl jako podnikatel, šéf mocného impéria, které nese jeho jméno. A takoví lidé mívají čich na spolupracovníky, dokážou si je vybrat. Proto Trumpa pověřila televize NBC řízením show, v níž realitní magnát posuzoval schopnosti uchazečů o dobře placenou práci.

Čtrnáct měsíců personálních změn v Bílém domě však ukazuje na to, že s Trumpovým čichem není vše v pořádku. Jen během posledních dvou týdnů vyházel prezident pět vysoce postavených figur své administrativy včetně Tillersona.

O tom, jak je Trumpův přístup ke spolupracovníkům chaotický, nejlépe vypovídá loňský vyhazov personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse. Padáka od rozdurděného Trumpa dostal poté, co prezidentovi nedoporučil přijmout jako šéfa komunikace finančníka Anthonyho Scaramucciho. Upozorňoval, že je příliš výbušný, sebestředný a nemá smysl pro týmovou práci.

Trump Scaramucciho přijal. Nový šéf komunikace nazval Priebuse "z**rveným paranoidním schizofrenikem" a přiměl k rezignaci mluvčího Bílého domu Seana Spicera. Už po deseti dnech ale jeho krasojízda v Bílém domě skončila. Dostal od Trumpa výpověď.

Trump za rok vystřídal čtyři ředitele komunikace Bílého domu a Priebus i Spicer se na "místo činu" už nevrátili.

Show musí pokračovat

Spíš než odhad na spolupracovníky má Trump smysl pro show. Jeho představení z Bílého domu má pořád vysokou sledovanost. Donald udržuje publikum v napětí. Snadno se o tom přesvědčíte, když rozkliknete americké zpravodajské weby.

A kdyby tam na některých domovských stránkách Trump náhodou chyběl, vězte, že se na ně druhý den ráno (v Česku krátce po poledni) vrátí nějakým šokujícím tweetem.

Kdoví, co bude následovat v příštím dílu reality show z Bílého domu. Dějové zvraty a nové zápletky jsou v ní stejně časté, jako nevyzpytatelné změny počasí ve Washingtonu. Nikdo netuší, jak se vrchní velitel rozhodne zítra. A mnohdy o tom nemají ponětí ani jeho nejbližší spolupracovníci.

Trump vyznává zásadu The Show Must Go On – show musí pokračovat. Umí se držet v popředí zájmu. V tom je opravdu skvělý. Na jeho nepředvídatelnost si v Americe už leckdo zvykl. Leckdo se však může obávat, aby neměla nepředvídatelné důsledky.

Takže Bůh žehnej Bílému domu, americké vládě i celé Americe! A pro jistotu také zbytku světa!