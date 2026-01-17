Dnes je sobota 17. ledna 2026., Svátek má Drahoslav
Ministerstvo spravedlnosti USA vyšetřuje guvernéra Walze a starostu Freye

17. 1. 2026 – 6:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Starosta Minneapolisu Jacob Freyzdroj: Profimedia
Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů.

Informovala o tom stanice CBS s odvoláním na informované zdroje. Mezi vyšetřovanými představiteli jsou podle stanice guvernér státu Tim Walz a starosta města Jacob Frey. Oba politici kritizovali zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu 7. ledna. Představitelé administrativy prezident Donalda Trumpa označili tři střely do hlavy za nutnou sebeobranu.

profimedia-1064639537 Tim Walz (vlevo) s manželkou přihlížejí pietní smutečnímu aktu za Renee Goodzdroj: Profimedia

Mluvčí ministerstva se na dotaz CBS odmítli vyjádřit. Stanice krok označila za mimořádnou eskalaci střetu Trumpovy administrativy s minnesotskými demokratickými představiteli. Trump už dříve pohrozil, že k potlačení protestů proti imigračním agentům v Minnesotě využije zákon o povstání, který mu umožňuje povolat vojsko.

Do Minneapolisu bylo vysláno téměř 3000 federálních imigračních agentů, jejichž cílem je zatýkat osoby podezřelé z nelegálního pobytu v USA a prověřovat údajné podvody s dávkami v Minnesotě. Kritikům ICE se mimo jiné nelíbí, že není jasné, podle jakého klíče zasahují. V některých případech kontrolovali i americké občany, což vyvolává podezření z rasového profilování.

profimedia-1064347340 ICEzdroj: Profimedia

Minnesotský guvernér Tim Walz i zástupci města uvedli, že Goodová byla zastřelena neoprávněně, když se pouze snažila z místa odjet. Zástupci Trumpovy administrativy naopak tvrdí, že agent Jonathan Ross Goodovou třikrát střelil v sebeobraně.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová tvrdila, že se Goodová dopustila "domácího terorismu" a snažila přejet a narazila do nich autem. Frey tento popis označil za nesmysl. Jednalo se podle něj o bezohledné použití moci ze strany agenta, které mělo za následek zabití ženy. "Vypadněte, do prdele, z Minneapolisu!" vzkázal na tiskové konferenci krátce po zastřelení Goodové agentům ICE.

Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky sledující působení agentů ICE. Mezi zástupci státní a federální vlády panují také spory ohledně vyšetřování zastřelení Goodové. Po incidentu ve městě propukly rozsáhlé protesty.

