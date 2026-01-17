Ministerstvo spravedlnosti USA vyšetřuje guvernéra Walze a starostu Freye
17. 1. 2026 – 6:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů.
Informovala o tom stanice CBS s odvoláním na informované zdroje. Mezi vyšetřovanými představiteli jsou podle stanice guvernér státu Tim Walz a starosta města Jacob Frey. Oba politici kritizovali zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu 7. ledna. Představitelé administrativy prezident Donalda Trumpa označili tři střely do hlavy za nutnou sebeobranu.
Mluvčí ministerstva se na dotaz CBS odmítli vyjádřit. Stanice krok označila za mimořádnou eskalaci střetu Trumpovy administrativy s minnesotskými demokratickými představiteli. Trump už dříve pohrozil, že k potlačení protestů proti imigračním agentům v Minnesotě využije zákon o povstání, který mu umožňuje povolat vojsko.
Do Minneapolisu bylo vysláno téměř 3000 federálních imigračních agentů, jejichž cílem je zatýkat osoby podezřelé z nelegálního pobytu v USA a prověřovat údajné podvody s dávkami v Minnesotě. Kritikům ICE se mimo jiné nelíbí, že není jasné, podle jakého klíče zasahují. V některých případech kontrolovali i americké občany, což vyvolává podezření z rasového profilování.
Minnesotský guvernér Tim Walz i zástupci města uvedli, že Goodová byla zastřelena neoprávněně, když se pouze snažila z místa odjet. Zástupci Trumpovy administrativy naopak tvrdí, že agent Jonathan Ross Goodovou třikrát střelil v sebeobraně.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová tvrdila, že se Goodová dopustila "domácího terorismu" a snažila přejet a narazila do nich autem. Frey tento popis označil za nesmysl. Jednalo se podle něj o bezohledné použití moci ze strany agenta, které mělo za následek zabití ženy. "Vypadněte, do prdele, z Minneapolisu!" vzkázal na tiskové konferenci krátce po zastřelení Goodové agentům ICE.
Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky sledující působení agentů ICE. Mezi zástupci státní a federální vlády panují také spory ohledně vyšetřování zastřelení Goodové. Po incidentu ve městě propukly rozsáhlé protesty.