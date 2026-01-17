Dnes je sobota 17. ledna 2026., Svátek má Drahoslav
Soukup dosáhl svého? Agáta Hanychová nedostane ani korunu, prozradila advokátka

17. 1. 2026 – 8:18 | Magazín | Jana Strážníková

Soukup dosáhl svého? Agáta Hanychová nedostane ani korunu, prozradila advokátka
zdroj: Profimedia.cz
Hvězdný pár (alespoň prozatím) dobojoval a vypadá to, že na své si přišel především Jaromír Soukup.

Máme za sebou další kolo soudní přenice mezi Agátou Hanychovou a jejím bývalým přítelem a taktéž bývalým mediálním magnátem Jaromírem Soukupem ohledně jejich společné dcery. 

A vypadá to, že daleko spokojenější nakonec odcházel právě Soukup. Samo o sobě to není až takové překvapení, však se Agáta nechala nedávno ve svém podcastu slyšet, že už neměla nervy na neustálé hašteření a nakonec se rozhodla ustoupit.

„Je to zásadní a důležitý, protože by mě to asi jinak úplně utrápilo. Vím, že on by tenhle krok nikdy neudělal, takže jsem to musela udělat já – kývnout na všechno, co chtěl,“ řekla.

hanychova 14
Magazín
Poslední tečka za Soukupem? Agáta Hanychová urovnala spory a prolomila mlčení o bitce s Dopitou

Po posledním kole soudních tahanic tedy zavládlo křehké příměří: „Uzavřenou dohodu považuji především za vítězství dítěte, jehož zájmy by měly být prvořadé, ale i rodičů, kteří se oba v klidu mohou věnovat péči o dcerku ‚ve svém čase‘, za dohodnutých podmínek,“ uvedla pro eXtra.cz Soukupova advokátka, renomovaná právnička Lenka Radoňová.

Oba aktéři mají nebývale tvrdou hlavu, dohodnout se proto nebyla žádná legrace: „Dohodou byla upravena běžná péče o nezletilou, péče a její rozsah o svátcích, prázdninách, vyživovací povinnost u obou rodičů,“ vysvětlila Radoňová.

Soukup navíc už ani nemusí platit výživné: „Oba rodiče budou posílat peníze na spořící účet dítěte,“ pokračovala právnička.

„Dohoda ale byla uzavřena a soudem schválena v předem dohodnutém znění, výsledek jednání je takový, na jakém se rodiče předem dohodli,“ uzavřela s tím, že součást dohody bylo i stažení všech "vedlejších" žalob, které na sebe Soukup s Hanychovou házeli jednu za druhou.

A pak se rozhostilo ticho. Uvidíme, jak dlouho tento klid zbraní nakonec doopravdy vydrží.

