Lidé objevili nový trik s AI. Stačí fotka jídla a mají peníze zpět
3. 1. 2026 – 11:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Umělá inteligence mění i svět rozvozu jídla. Zatímco dříve stačila rozmazaná fotka a špatná zkušenost, dnes dokážou AI nástroje vytvořit přesvědčivé důkazy o neexistujících problémech. Restaurace i platformy tak čelí nové vlně podvodů, která ohrožuje důvěru, na níž celý byznys stojí.
Umělá inteligence rychle stírá hranice mezi realitou a podvrhem a s každým dalším technologickým skokem s sebou přináší i novou generaci podvodů. To, co ještě nedávno působilo jako neškodné experimentování s generátory obrázků a chatboty, se dnes mění v digitální Divoký západ, kde lze realitu upravit během několika vteřin. Vedle falešných účtenek, deepfake videí a hlasových podvodů se do hledáčku podvodníků stále častěji dostávají i rozvozové služby s jídlem.
Rozvozové aplikace dlouhodobě staví na rychlosti, jednoduchosti a důvěře. Právě tyto pilíře se ale nyní obracejí proti nim. Automatizované systémy reklamací, které mají zlepšovat zákaznický komfort, se stávají slabým místem, jež lze relativně snadno zneužít pomocí stále dostupnějších AI nástrojů.
AI podvody v rozvozu jídla
Zákazníci i někteří kurýři podle dostupných informací začínají využívat generativní umělou inteligenci a grafické editory k úpravám fotografií jídel tak, aby hotové pokrmy vypadaly syrově, zkaženě nebo kontaminovaně. Cíl je jednoduchý – získat zpět peníze nebo celé jídlo zdarma. Upravené snímky často působí natolik přesvědčivě, že automatické systémy reklamaci schválí bez další kontroly.
Objevují se případy růžových burgerů, digitálně přidaných much na pečivu, plísně na dezertu nebo masa vypadajícího nedovařeně. Sociální sítě navíc sehrály roli zesilovače. Někteří uživatelé se svými podvody otevřeně chlubí, sdílejí postupy a dokazují, že k úspěchu často stačí pár minut práce s editorem. Reakce okolí bývají ostré, ale škoda už je v tu chvíli napáchána.
Rozvozové platformy v řadě případů vracejí peníze prakticky okamžitě, aby předešly negativním hodnocením a sporům se zákazníky. Náklady však často nekončí u samotné platformy. Velmi často je nese restaurace, která jídlo poctivě připravila a o žádném problému nemá tušení. Pro malé podniky může jít o citelný zásah do rozpočtu, zejména pokud se podobné reklamace opakují.
Podvodné praktiky se navíc netýkají výhradně zákazníků. Objevil se i případ, kdy měl kurýr údajně poslat zákazníkovi obrázek jídla vytvořený umělou inteligencí jako důkaz, že objednávku doručil správnému příjemci. I zde sehrála roli rychlost a důvěra systému, který na vizuálním potvrzení staví.
Dokonalý podvrh a budoucnost důvěry
Riziko do budoucna je zřejmé. Jakmile se kvalita generovaných obrázků ještě posune, může být pro běžného člověka prakticky nemožné rozeznat skutečné jídlo od falešného snímku vytvořeného umělou inteligencí. Technologie, které dnes zvládnou věrně napodobit textury, světlo i nedokonalosti, se rychle zlepšují a snižují práh vstupu pro kohokoli, kdo je chce zneužít.
Podobný problém už věda zná z jiných oblastí. Výzkumy ukazují, že lidé bez speciálního tréninku nedokážou spolehlivě rozlišit lidské tváře od těch generovaných AI. Pokud selhává lidský úsudek u obličejů, které vídáme celý život, je otázkou času, kdy selže i u fotografií jídla.
Právníci i zástupci maloobchodu upozorňují, že kombinace zákaznicky vstřícných politik, tlaku na rychlé řešení reklamací a stále sofistikovanějších AI nástrojů vytváří ideální prostředí pro zneužívání systému. Některé firmy proto zvažují zpřísnění kontrol, například požadavky na živé video při reklamaci, detailnější analýzu obrazových dat nebo omezení okamžitých refundací u opakovaných stížností.
To vše má ale i svou cenu. Přísnější pravidla mohou zkomplikovat život poctivým zákazníkům a zpomalit procesy, na které si lidé zvykli. Pokud se však trend AI podvodů bude dál šířit, mohou rozvozové služby stát před nelehkou volbou mezi pohodlím a přežitím celého modelu.
Jedno je jisté. Pokud se důvěra mezi zákazníky, platformami a restauracemi dál naruší, zaplatí za to především poctiví podnikatelé a běžní uživatelé. V éře umělé inteligence se totiž i zdánlivě banální fotografie jídla může stát nástrojem podvodu – a cena nečinnosti je překvapivě vysoká.