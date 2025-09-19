Dnes je pátek 19. září 2025., Svátek má Zita
Počasí dnes 23°C Skoro jasno

Slavný režisér prodává své malebné lesní útočiště jen kousek od Prahy

19. 9. 2025 – 10:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Slavný režisér prodává své malebné lesní útočiště jen kousek od Prahy
zdroj: Keller Williams
Sledovat v Google Zprávách

Herec, režisér, scénárista a spisovatel Jiří Mádl má rád místa, která voní dřevem a dávají prostor fantazii. V roce 2020 si našel kousek vlastního ráje – malou chatu v Doubravici II nedaleko Čerčan. Lesní dům se stal jeho tvůrčím azylem, kam mizel, když potřeboval ticho, soustředění a inspiraci pro psaní scénářů nebo knížek.

jiří mádl zdroj: Profimedia

Jiří Mádl patří k těm tvůrcům, kteří umějí chytit příběh za pačesy – ať už stojí před kamerou, režíruje, nebo píše scénáře a knihy. Od teenagerských rolí v komediích přes oceňovaný režijní debut Pojedeme k moři až po aktuální film Vlny, který se dostal na oscarový shortlist, si vybudoval pověst neklidného hledače nových forem. Potřebuje prostor, kde může v tichu promýšlet další kroky a kde nápady přicházejí samy.

Domek zdroj: Keller Williams
Domek 1 zdroj: Keller Williams

Právě proto si před několika lety vybral chatu v Doubravici II nedaleko Čerčan – místo, které mu poskytlo klid a inspiraci vždy, když potřeboval na čas zmizet z filmového ruchu. Teď nastala chvíle, kdy se rozhodl posunout dál a chatu nabídnout novému příběhu. Není to jen víkendový úkryt před městským shonem, ale prostor, kde se rodily nové filmové nápady, kde ožívaly postavy scénářů a kde se v litinových kamnech topilo dřevem stejně jako nápady.

zadní terasa zdroj: Keller Williams
zadní terasa 2 zdroj: Keller Williams

Kdo ví, jestli právě tady, mezi šuměním lesa a jemným praskáním ohně, nevznikly klíčové scény k jeho filmu Vlny nebo k jiným budoucím projektům. Je to místo, kde se svět zmenší na to, co je skutečně důležité – na klid, čas a vlastní myšlenky. A také prostor, jehož kouzlo se otisklo do každého prkna, cihly i vůně pryskyřice.

terasa Jirka 1 zdroj: Keller Williams
terasa Jirka zadní zdroj: Keller Williams

Domek s atmosférou příběhu

Uvnitř vás přivítá obývací pokoj s krbovými kamny a kuchyňka, kde vznikaly jednoduché, ale nápadité večeře. Podkroví ukrývá ložnici, v níž se pohodlně vyspí několik přátel, a dvě terasy lákají k ranní kávě i večernímu posezení s výhledem do lesa. Voda proudí z místní studny, elektřina funguje spolehlivě a splachovací toaleta je příjemným komfortem, který v lesním prostředí potěší, i když není umístěna přímo v interiéru. Celou prezentaci a zajištění prodeje má navíc pod patronátem Keller Williams, profesionální makléři, kteří se pohybují na trhu spousty let.

Obývák - Jirka 1 zdroj: Keller Williams
Obývák - Jirka 2 zdroj: Keller Williams
Obývák - Jirka 3 zdroj: Keller Williams

Interiér plný tepla a světla

Už při vstupu zaujme kombinace bílých cihel, teplého dřeva a velkých oken, která vpouštějí dovnitř zelený klid okolního lesa. Obytný prostor propojuje kuchyňku, pracovní kout a relaxační zónu. Na stropě i podlaze dominuje medový tón dřeva, který prostoru dodává jemné světlo a uklidňující rytmus.

Lety obývák
Magazín
Tohle je opravdová nádhera: Prvorepublikový kamenný dům u Orlické přehrady skrývá luxus i chytré technologie!

V obývacím pokoji hrají hlavní roli litinová krbová kamna. Dokážou místnost rychle vyhřát a zároveň se stávají centrem večerních setkání. Když oheň praská a venku šumí stromy, pochopíte, proč si tu Jiří Mádl rád připravoval scénáře.

Pracovní kout s robustním psacím stolem má atmosféru malého literárního ateliéru. Všechno tu vybízí k tomu, abyste si udělali čas na nápady a tvůrčí soustředění. 

kuchyně Jirka zdroj: Keller Williams

Kuchyně s duší venkova

Kuchyňka je jednoduchá, ale plná šarmu. Dřevěný nábytek s přírodní patinou doplňuje výhled do zeleně, který promění každé vaření v meditaci. Praktické skříňky z masivu a velká okna zajišťují světlo i pohodlí. 

schodiště - Jirka zdroj: Keller Williams

Schodiště, které rozhodně nepřehlédnete

Designové točité schodiště vede do podkroví a působí jako spojnice dvou světů – rušného přízemí a klidné zóny nahoře. Kovové zábradlí a dřevěné stupně dodávají prostoru vzdušnost i moderní akcent.

ložnice - Jirka zdroj: Keller Williams
Ložnice - Jirka 2 zdroj: Keller Williams
Ložnice - Jirka 3 zdroj: Keller Williams
Ložnice Jirka 4 zdroj: Keller Williams

Ložnice plná světla

Podkroví nabízí velkorysý prostor pro spánek a relax. Postel s měkkými polštáři zve doslova k lenošení, zatímco šikmé stropy a střešní okno zajišťují intimitu i přímý dotek s okolní krajinou. Druhá část patra se dá využít jako šatna, čítárna, dětský koutek nebo druhá ložnice – podle nálady a potřeb

koupelna - Jirka zdroj: Keller Williams

Koupelna s přírodním akcentem

I koupelna má svůj charakter. Bílý obklad doplňují cihlové detaily, které do prostoru vnášejí čerstvost. Sprchový kout a průtokový ohřívač zajišťují pohodlí, které v lesním prostředí není samozřejmostí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Annelie Herz (@realityherz)

Není divu, že tohle místo kdysi očarovalo samotného Jirku – hledal zde odpočinek od filmového shonu, poslouchal šumění stromů a nechal se vést tvůrčí múzou, která tu měla vždycky dveře dokořán.

Tagy:
les příroda spisovatel celebrita chata režisér osobnost nemovitost
Zdroje:
CSFD, Keller Williams, filmcenter, poznatsvet, Annelie Herz, Jiří Mádl
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Mariánské Lázně možná po roce 2030 přijdou o park miniatur Boheminium

Následující článek

Houbařský boom: proč Češi znovu objevují kouzlo lesa a košíků

Nejnovější články