Mariánské Lázně možná po roce 2030 přijdou o park miniatur Boheminium
19. 9. 2025 – 10:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Mariánské Lázně možná po roce 2030 přijdou o park miniatur Boheminium, druhý nejnavštěvovanější turistický cíl v Karlovarském kraji.
Město se zatím nedohodlo s majiteli parku na investicích a výši nájmu na dalších 20 let. Vlastníci parku Tomáš Slifka a Jiří Sádlo dnes ČTK sdělili, že nebudou akceptovat dodatek k nájemní smlouvě, jak ho schválila rada města.
Radní dodatek smlouvy schválili po měsících jeho ladění a téměř třech letech jednání s provozovateli Boheminia na jednání 2. září, řekl ČTK starosta Martin Hurajčík (ANO). Majitelé parku ale uvedli, že jim byl dodatek doručen až dnes. "Dodatek je pro nás bohužel neakceptovatelný pro technické chyby, nepřijatelné podmínky investic, absenci přílohy o součinnosti města a další. V současné podobě nejsme ochotni ho podepsat. Budeme nyní zvažovat tři varianty k budoucnosti Parku Boheminium," řekl dnes ČTK Sádlo.
Starosta již dříve ČTK řekl, že městská rada schválila dodatek ke smlouvě, který podle něj vychází provozovatelům parku vstříc. "A myslím si, že jak pro město, tak pro společnost je ta smlouva výhodná," uvedl. Dnes poté, co zástupci parku Boheminium odmítli podepsat zaslaný dodatek smlouvy ČTK řekl, že se teď vyjadřovat nebude. "Vyjádření k Boheminiu pošlu, až bude vhodná chvíle," řekl Hurajčík.
Park platí městu ročně dva miliony korun bez daně z přidané hodnoty. Dodatkem má být výše nájemného upravena na 2,3 milionu korun za rok, přičemž nájemné by činilo 300.000 korun a zbylé dva miliony ročně by majitelé parku investovali v areálu. Podle Hurajčíka by město nad investicemi mělo mít dohled. "V minulosti totiž město slíbilo, že do parku bude investovat. Bohužel k tomu nedošlo za posledních x let a tak jsme se dohodli, že provozovatel parku vlastně nejlépe ví, co potřebuje, a bude si investice pod dohledem města provádět sám," upřesnil.
Majitelé parku předložili městu dlouhodobý plán investic za 40 milionů korun. Podle Sádla nechali advokátem vypracovat i dodatek smlouvy, ve kterém je stanoveno zpětné dokládání faktur k penězům proinvestovaným v městském areálu, a to vždy jednou ročně podle harmonogramu prací.
Schválení dodatku radními ČTK potvrdil i místostarosta Samuel Zabolotný (ANO) "Všech sedm radních hlasovalo pro," řekl. Proč nebyla vedení parku smlouva doručena k podpisu více než dva týdny, místostarosta nevěděl. Podle Sádla majitelé parku zaslání dodatku opakovaně urgovali elektronickou poštou i telefonicky.
Vlastníci parku zvažují další postup. "První variantou je, že město přijme náš návrh dodatku ke smlouvě nebo přijde s lepší nabídkou. Druhou možností je odkoupení městských pozemků s garancí dalšího provozování parku miniatur. Třetí možností je porovnání jiných lokalit v Česku k případnému přestěhování," uvedl Sádlo. Majitelé parku ČTK rovněž řekli, že mají výhodné nabídky z několika míst v Česku, ani jedno není v Karlovarském kraji.
Miniaturpark Boheminium je čtvrtým největším podobným parkem v Evropě. Loni ho navštívilo zhruba 117.000 lidí. Park vystavuje zhruba 80 zmenšených modelů českých památek. Exponáty vyrábějí vězni ve věznici v Horním Slavkově na Sokolovsku.
V nejbližší době je v plánu instalace zmenšeniny Pražského hradu. "Instalaci takto rozsáhlého modelu musí ale předcházet zhruba milionová investice do vybudování nádvoří. Nebudeme ji ale zajišťovat, dokud se s městem nedohodneme na úpravě podmínek a investicích v areálu," řekl Slifka.