Dnes je pátek 19. září 2025., Svátek má Zita
Počasí dnes 23°C Skoro jasno

Houbařský boom: proč Češi znovu objevují kouzlo lesa a košíků

19. 9. 2025 – 11:00 | Magazín | Žanet Ka

Houbařský boom: proč Češi znovu objevují kouzlo lesa a košíků
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Češi patří k národům, které mají houbaření v krvi. Rok 2025 přináší rekordní sezónu a s ní i rostoucí zájem o mykologii. Houby dnes propojují rodinnou tradici s moderní vědou, do lesa tak míří nejen pamětníci, ale i mladí lidé s aplikací v mobilu.

Košíky, nožíky, lesní ticho a pod nimi mech hebký jako koberec. Houbařská sezóna je v plném proudu a Češi se opět vydávají do lesů, jako by následovali pradávný rituál. Letos se mluví o doslova „myko-boomu“. Houby nejsou jen potěšení do smaženice, ale i téma vědy, zdraví a návratu k tradicím. Co se letos obzvlášť daří, proč houby fascinují i mladší generaci a jak se z koníčku našich babiček stává moderní trend?

Les voní houbami: co letos roste nejvíc

Rok 2025 přeje hřibovitým houbám. V košících houbařů končí hřiby smrkové, kozáci i křemenáče, a na vlhčích místech se objevují i lišky a ryzce. Díky deštivému počasí se daří i hlívě ústřičné a bedlím, které lemují okraje luk a zahrad. Mykologové upozorňují, že letošní rok je mimořádně příznivý pro druhovou pestrost, houbaři se tak často vrací domů s plnými košíky, v nichž se vedle sebe vyjímají jak klasické „jistoty“, tak i méně známé druhy.

Proč se k houbám vracíme

Houby už dávno nejsou jen surovinou do polévky nebo na řízek. Ukazuje se, že lidé v nich hledají víc:

  • Zdraví a prevence- houby obsahují betaglukany posilující imunitu, antioxidanty a minerály. Hlíva ústřičná se dnes prodává i v podobě doplňků stravy.
  • Psychologie návratu k přírodě- chození do lesa uklidňuje, snižuje stres a posiluje pocit ukotvení v přírodním rytmu. Houbaření se stalo jakýmsi mindfulness na český způsob.
  • Tradice a paměť dětství- pro mnoho lidí je návrat k houbaření také návratem k rodinným rituálům: dětské košíčky, učení „které houby jsou jedlé“ a společné smaženice.
Peníze v luftu
Magazín
Češi plýtvají a zbytečně protopí tisíce ročně. Jak se vyhnout vysokým účtům?

Houby jako věda: mykologie v moderním světě

Zájem o houby roste i mezi mladší generací. Kurzy mykologie, instagramové profily plné fotografií hub a moderní atlasové aplikace dokazují, že houby se dostávají i do digitální doby. Stále více lidí chce rozumět nejen jedlosti, ale i ekosystémovým funkcím hub: jak pomáhají stromům růst, jak rozkládají dřevo, jak se podílejí na cyklu života v lese.

Houbařské aplikace: dobrý sluha, špatný pán

S nástupem chytrých telefonů se houbaření přesunulo i do digitálního světa. Aplikace, které na základě fotky navrhnou druh houby, jsou čím dál oblíbenější a často dokážou začátečníkovi ulehčit orientaci v lese. Ale odborníci varují: spoléhat na ně stoprocentně není bezpečné. Umělá inteligence a databáze sice zvládnou rozpoznat běžné druhy, ale mohou se splést, a u hub platí, že i malá chyba může mít vážné následky. Proto je lepší používat aplikace jen jako průvodce a potvrzení hledat v atlasech nebo mykologických poradnách. Houbař by měl mít na paměti, že poslední slovo při určování má vždy člověk, ideálně zkušený houbař nebo mykolog, nikoliv algoritmus.

Houbaření ve světě: český luxus

Češi mají v houbaření výsadní postavení- u nás si může každý svobodně nasbírat houby v lese podle libosti (jen na pár vyjímek v chráněných oblastech či národních parcích), i když je to vždy něčí majetek. To není samozřejmost. V mnoha zemích Evropy je houbaření omezené nebo přímo zakázané: například ve Francii či Itálii se často stanovuje denní limit (např. 1-2 kg na osobu), v některých alpských regionech je potřeba povolení. Ve Velké Británii je sběr hub regulován v národních parcích a v USA se v některých státech bez licence nesmí sbírat vůbec. Právě proto je naše „národní vášeň“ tak výjimečná- v Česku je houbaření nejen tradice, ale i svobodný přístup k přírodě, který si stojí za to vážit a chránit.

variace semínek
Magazín
Malá, ale mocná. Supersemínka, která nastartují životní energii

Zdraví v košíku

Houby jsou nízkokalorické, ale plné vlákniny. Obsahují vitamíny skupiny B, železo a selen. Studie ukazují, že jejich pravidelná konzumace může přispět k lepší obranyschopnosti organismu. „Houby nejsou jen pochoutka, jsou to přírodní probiotika,“ říkají odborníci. Proto není divu, že lidé hledají způsoby, jak je začlenit do každodenní kuchyně: od krémových polévek až po fermentované speciality inspirované Asií.

Tipy pro letošní sezónu

  • Dejte šanci i méně známým druhům: holubinky či muchomůrky růžovky jsou výborné a bezpečné, pokud je poznáte.
  • Sbírejte houby vždy jen v dobrém stavu a v prodyšných košících, nikdy v igelitce.
  • Pokud si nejste jisti, využijte mykologické poradny, v Česku je najdete ve většině větších měst.
  • Navštivte některou z akcí, kde se můžete mnohé přiučit, např. zde

Houby jsou součástí české identity. Vracíme se k nim v době, kdy hledáme zdraví, klid i kus tradice. I v digitálním století nás pořád dokáže přitahovat ticho lesa a radost z prvního nalezeného hříbku.

Tagy:
houby les tradice houbaření mykologie
Zdroje:
Kudy z nudy, myko.cz, info.chmi.cz, houby.naturatlas.cz
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Slavný režisér prodává své malebné lesní útočiště jen kousek od Prahy

Následující článek

Jestliže jsou lidé nevzdělaní, není možné toho moc udělat, píše se ve vzkazu TGM

Nejnovější články