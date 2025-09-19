Houbařský boom: proč Češi znovu objevují kouzlo lesa a košíků
19. 9. 2025 – 11:00 | Magazín | Žanet Ka
Češi patří k národům, které mají houbaření v krvi. Rok 2025 přináší rekordní sezónu a s ní i rostoucí zájem o mykologii. Houby dnes propojují rodinnou tradici s moderní vědou, do lesa tak míří nejen pamětníci, ale i mladí lidé s aplikací v mobilu.
Košíky, nožíky, lesní ticho a pod nimi mech hebký jako koberec. Houbařská sezóna je v plném proudu a Češi se opět vydávají do lesů, jako by následovali pradávný rituál. Letos se mluví o doslova „myko-boomu“. Houby nejsou jen potěšení do smaženice, ale i téma vědy, zdraví a návratu k tradicím. Co se letos obzvlášť daří, proč houby fascinují i mladší generaci a jak se z koníčku našich babiček stává moderní trend?
Les voní houbami: co letos roste nejvíc
Rok 2025 přeje hřibovitým houbám. V košících houbařů končí hřiby smrkové, kozáci i křemenáče, a na vlhčích místech se objevují i lišky a ryzce. Díky deštivému počasí se daří i hlívě ústřičné a bedlím, které lemují okraje luk a zahrad. Mykologové upozorňují, že letošní rok je mimořádně příznivý pro druhovou pestrost, houbaři se tak často vrací domů s plnými košíky, v nichž se vedle sebe vyjímají jak klasické „jistoty“, tak i méně známé druhy.
Proč se k houbám vracíme
Houby už dávno nejsou jen surovinou do polévky nebo na řízek. Ukazuje se, že lidé v nich hledají víc:
- Zdraví a prevence- houby obsahují betaglukany posilující imunitu, antioxidanty a minerály. Hlíva ústřičná se dnes prodává i v podobě doplňků stravy.
- Psychologie návratu k přírodě- chození do lesa uklidňuje, snižuje stres a posiluje pocit ukotvení v přírodním rytmu. Houbaření se stalo jakýmsi mindfulness na český způsob.
- Tradice a paměť dětství- pro mnoho lidí je návrat k houbaření také návratem k rodinným rituálům: dětské košíčky, učení „které houby jsou jedlé“ a společné smaženice.
Houby jako věda: mykologie v moderním světě
Zájem o houby roste i mezi mladší generací. Kurzy mykologie, instagramové profily plné fotografií hub a moderní atlasové aplikace dokazují, že houby se dostávají i do digitální doby. Stále více lidí chce rozumět nejen jedlosti, ale i ekosystémovým funkcím hub: jak pomáhají stromům růst, jak rozkládají dřevo, jak se podílejí na cyklu života v lese.
Houbařské aplikace: dobrý sluha, špatný pán
S nástupem chytrých telefonů se houbaření přesunulo i do digitálního světa. Aplikace, které na základě fotky navrhnou druh houby, jsou čím dál oblíbenější a často dokážou začátečníkovi ulehčit orientaci v lese. Ale odborníci varují: spoléhat na ně stoprocentně není bezpečné. Umělá inteligence a databáze sice zvládnou rozpoznat běžné druhy, ale mohou se splést, a u hub platí, že i malá chyba může mít vážné následky. Proto je lepší používat aplikace jen jako průvodce a potvrzení hledat v atlasech nebo mykologických poradnách. Houbař by měl mít na paměti, že poslední slovo při určování má vždy člověk, ideálně zkušený houbař nebo mykolog, nikoliv algoritmus.
Houbaření ve světě: český luxus
Češi mají v houbaření výsadní postavení- u nás si může každý svobodně nasbírat houby v lese podle libosti (jen na pár vyjímek v chráněných oblastech či národních parcích), i když je to vždy něčí majetek. To není samozřejmost. V mnoha zemích Evropy je houbaření omezené nebo přímo zakázané: například ve Francii či Itálii se často stanovuje denní limit (např. 1-2 kg na osobu), v některých alpských regionech je potřeba povolení. Ve Velké Británii je sběr hub regulován v národních parcích a v USA se v některých státech bez licence nesmí sbírat vůbec. Právě proto je naše „národní vášeň“ tak výjimečná- v Česku je houbaření nejen tradice, ale i svobodný přístup k přírodě, který si stojí za to vážit a chránit.
Zdraví v košíku
Houby jsou nízkokalorické, ale plné vlákniny. Obsahují vitamíny skupiny B, železo a selen. Studie ukazují, že jejich pravidelná konzumace může přispět k lepší obranyschopnosti organismu. „Houby nejsou jen pochoutka, jsou to přírodní probiotika,“ říkají odborníci. Proto není divu, že lidé hledají způsoby, jak je začlenit do každodenní kuchyně: od krémových polévek až po fermentované speciality inspirované Asií.
Tipy pro letošní sezónu
- Dejte šanci i méně známým druhům: holubinky či muchomůrky růžovky jsou výborné a bezpečné, pokud je poznáte.
- Sbírejte houby vždy jen v dobrém stavu a v prodyšných košících, nikdy v igelitce.
- Pokud si nejste jisti, využijte mykologické poradny, v Česku je najdete ve většině větších měst.
- Navštivte některou z akcí, kde se můžete mnohé přiučit, např. zde
Houby jsou součástí české identity. Vracíme se k nim v době, kdy hledáme zdraví, klid i kus tradice. I v digitálním století nás pořád dokáže přitahovat ticho lesa a radost z prvního nalezeného hříbku.