Sexistické prasátečko končí, komu rozdalo poslední anticeny?

18:09

Podle opozičních stran se při hlasování o nedůvěře vládě ukázalo, že premiér Andrej Babiš (ANO) ztratil většinu ve Sněmovně. Problém s trestním stíháním premiéra podle nich trvá a poškozuje Česko v zahraničí. ODS si nedovede představit, že by vláda vydržela do konce funkčního období Sněmovny, které potrvá do podzimu 2021.