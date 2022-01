Se sexuálními predátory je Hollywood hotov raz dva

V době sociálních sítí a hnutí #MeToo má Hollywood tendenci jednat velmi rychle při řešení (nejen sexuálních) skandálů spjatých s filmovými hvězdami.

Příkladem může být pád amerického herce Armieho Hammera, ženatého otce dvou dětí, který začal před rokem. Tehdy se na internetu objevily zprávy, které údajně posílal různým milenkám a které naznačovaly erotický zájem o kanibalismus. Několik žen ho obvinilo ze sexuálního napadení a jeden z případů začala vyšetřovat losangeleská policie, píše zpravodajský server The Guardian.

Hammera se okamžitě zbavili jeho agenti, společnost William Morris Endeavor. Opustil projekty včetně romantické komedie Shotgun Wedding, kde měl hrát s Jennifer Lopezovou, thrilleru z dob studené války Ammy Asanteové Billion Dollar Spy a desetidílného seriálu The Offer o natáčení filmu Kmotr. Jeho scény ve fotbalové komedii Taiky Waititiho Next Goal Wins byly natočeny znovu a nahradil ho Will Arnett.

Bylo však příliš pozdě na to, aby ho společnost Disney škrtla ze své nové verze detektivky Agathy Christie Smrt na Nilu. Film s přepychovou výpravou, který byl natočený před pandemií, uvázl na mělčině, ne-li přímo na mrtvé vodě. Jeho vyhlídkám nepřidala ani kontroverze kolem jedné z dalších hvězd, hrdinky filmu Černý panter Letitie Wrightové, která nedávno přeposlala na twitteru video proti očkování.

Zatímco chování Wrightové je pouze nezodpovědné, obvinění vůči Hammerovi (která on sám důrazně popírá) jsou trestná. Ve Smrti na Nilu ztvárnil Simona Doyla, což je jedna z hlavních rolí a pro společnost Disney by bylo příliš nákladné a komplikované natáčet jeho scény znovu s náhradníkem.

Právě k tomuto kroku se v roce 2017 uchýlila společnost Sony, když se premiéra filmu Ridleyho Scotta Všechny prachy světa časově shodovala s obviněním Kevina Spaceyho ze zneužívání. Jeho scény v roli miliardáře J. Paula Gettyho byly přetočeny s Christopherem Plummerem, který si za tuto roli později vysloužil nominaci na Oscara. Mezitím si museli hlasitě oddychnout všichni, kdo byli spojeni s akční komedií Baby Driver, v níž se Spacey také objevil, ale která tento skandál předběhla o čtyři měsíce.

Když není možné opakovat natáčení, může se studio maximálně pokusit zmírnit škody a na spornou hvězdu neupozorňovat. Hammer se sice krátce objevuje v traileru k filmu Smrt na Nilu, ale na rozdíl od kolegů, jako jsou Kenneth Branagh, který film také režíroval, Annette Beningové a dokonce i Wrightové se mu nedostalo poklony v podobě vlastního plakátu. Podílet se nesmí ani na propagačních rozhovorech - to by bylo příliš vysoké riziko a ani to není nutné, když je ve filmu spousta jiných slavných tváří.

Studio Disney mělo nedávno podobné problémy s jinou premiérou. Stejně jako Smrt na Nilu se i muzikál Stevena Spielberga West Side Story kvůli pandemii dostal do kin s dlouhým odkladem. A navíc ho pošpinilo obvinění ze sexuálního napadení, které se během této pauzy objevilo na adresu Ansela Elgorta, herce známého především z filmu Baby Driver, který už začíná vypadat jako dost smolný projekt.

Ironií osudu je, že Spielberg a dramatik Tony Kushner dali Elgortově postavě punc záporáka, který v původním broadwayském představení a předchozím filmu z roku 1961 chyběl. V jejich verzi je hlavní romantický hrdina Tony bývalý trestanec, který strávil rok ve vězení poté, co málem ubil k smrti člena konkurenčního gangu. Herec, který má tvář sladkou jako kopeček vanilkové zmrzliny, je ovšem příliš pohledný, aby tuto minulost dokázal na plátně přesvědčivě ztvárnit.

Nedá se říct, jestli obvinění ze sexuálního napadení, které Elgort popřel s tím, že se jednalo o „krátký, legální a zcela dobrovolný“ vztah, ovlivnilo tristní kasovní výsledek filmu. Ale rozhodně mu to neprospělo.

Jako nejbezpečnější cesta pro studia, která se potýkají se skandály filmových hvězd, se jeví mediální embargo. Takové, do jakého se dostal Shia LaBeouf v souvislosti s uvedením dramatu Střípky ženy.

Poté, co na něj skladatelka, zpěvačka a herečka známá jako FKA twigs loni v lednu podala žalobu kvůli údajnému citovému, fyzickému a sexuálnímu zneužívání, odstranil Netflix z propagace filmu jakoukoli zmínku o LaBeoufovi, včetně kampaně v sezoně udělování cen, která jeho kolegyni Vanesse Kirbyové vynesla nominaci na Oscara.