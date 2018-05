Senzační příběh NHL: Tým z města hazardu v první sezoně sahá po Stanley Cupu

MAGAZÍN - Magazín autor: Ondřej Novotný

Před rokem tento tým ještě v NHL ani nefiguroval. Letos hrají Vegas Golden Knights finále Stanley Cupu - a ke slavné trofeji jim chybí jen tři výhry. Přečtěte si fascinující příběh nováčka v nejslavnější hokejové lize, který sahá po prvotřídní senzaci.

Rytíř v brnění ozbrojený mečem a štítem přijede do arény a výhrůžně si přejede mečem před krkem. Ozve se lesní roh - a lučištníci vypálí šípy na nepřítele. Nastane vřava; a rytíř se utká s jiným ozbrojencem ve středu arény.

Na pozadí duní epická hudba a člověk si připadá, jako kdyby sledoval nový díl Hry o trůny. Ale ne, takto začínalo první finále mezi Vegas Golden Knights a Washington Capitals. Tak začala letošní bitva o Stanley Cup. A domácí Vegas přichystali pro diváky velkolepou show.

První sezonu v NHL si Las Vegas náležitě užívá. Aby ne, když se hokej v Mohavské poušti stal tak rychle hitem. Příznačně se na ledovou plochu během play off promítá nápis "Welcome to Impossible", tedy něco jako "Vítejte v nemožném".

Na to, že Vegas vyhrají Stanley Cup, byly před sezonou kurzy 500:1. Není divu, nováčci bývají v NHL obvykle za otloukánky. Atlanta Thrashers, kteří vstoupili do ligy v sezoně 1999-2000, získali v úvodní sezoně 14 výher…

To Vegas zdaleka takové strádání nepotkalo. V základní části byli pátým nejlepším týmem. A v play off dosud prohráli pouhé čtyři zápasy. "Zatím je to úžasná jízda," pochvaluje si trenér Gerard Gallant. Stav finále je po úvodních dvou zápasech nerozhodný 1:1, série teď míří do Washingtonu.

Oporou odložený gólman

Pravda, on může pracovat s lepším týmem než jiní nováčci, co vstupovali do NHL. Na ně obvykle zbyli hráči ze čtvrtých formací, zatímco tým z města hazardu si mohl vybírat i mezi hvězdami. Vyčnívá mezi nimi zejména ta v bráně: Marc-Andre Fleury, který s Pittsburghem třikrát slavil zisk Stanley Cupu. Po sezoně 2016-2017 se však tým rozhodl dát přednost jeho konkurentovi Mattu Murraymu a Fleuryho nabídl k dispozici.

Vegas po něm sáhlo - a našlo oporu, na které stavět. V základní části měl Fleury úspěšnost 92,7 procenta, v play off zatím dokonce 94,2. Kanadský gólman samozřejmě není jedinou oporou, vynikají třeba i forvardi Jonathan Marchessault či William Karlsson. A neztratili se ani dva Češi: Tomáš Hyka a především Tomáš Nosek, který se s dvěma góly stal hned v prvním finále Stanley Cupu hlavní hvězdou. "V různých částech sezony vždycky někdo vyletí. I proto se nám daří dlouhodobě," míní Fleury.

Hráče spojuje podobná motivace: dokázat, že byli odložení svými kluby neprávem. Přezdívá se jim Golden Misfits, tedy Zlatí nadbyteční. Zapadá mezi ně i kouč Gallant, kterého v minulé sezoně překvapivě propustila Florida. Právě jemu - a manažerovi (George McPhee) se připisují velké zásluhy na úspěchu Vegas. Gallant byl také nominován na trofej Jacka Adamse pro nejlepšího trenéra NHL.

Divácký hit

Hokej se stal ve městě kasín oblíbenou atrakcí. Osmnáctitisícová T-Mobile Arena je pravidelně zaplněná, v průměrné návštěvnosti se tým zařadil na čtvrté místo celé NHL za Chicago, Minnesotu a Washington.

"Uchvátili každého," uznává i Brooks Orpik, obránce finálového soupeře z Washingtonu. Barry Trotz, kouč Capitals, ale dodává: "Získali hodně hráčů, o které týmy nechtěly přijít. Říká se sice, že jsou nechtění, ale není to tak. Chtěli jsme ty hráče, ale pravidla jsou pravidla. Každopádně odvedli skvělou práci."

Pro připomínku: každý tým si před draftem, na němž si Vegas vybíralo své hráče, mohl uchránit jednoho brankáře a buď tři obránce a sedm útočníků, nebo libovolných osm hráčů. I proto některá mužstva musela nabídnout hokejisty, které by si ponechala ráda - jen se zkrátka nevešli do výběru.

I tak se rozhodně nečekalo, že by výběr Vegas takhle zářil. A co víc, on sahá po Stanley Cupu. Však i kouč Gallant už tvrdí: "Nechceme jen být ve finále. Chceme ho vyhrát." A druhý klíčový muž, manažer McPhee zase říká: "Už jsem ve finále jednou byl (v roce 1998 paradoxně v barvách nynějšího soupeře Capitals; tehdy nestačil na Detroit). Tentokrát už bych opravdu chtěl vyhrát."

Zbývají tři kroky.