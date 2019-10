Google médiím za obsah nic platit nehodlá, potvrzuje první vlaštovka z Francie

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Tolik lobbingu, jako ho bylo kolem směrnice o autorském právu, Evropský parlament nezažil už dlouho. Čekalo se, že půjde o velké peníze, jejichž tok by se měl ve větší míře přesměrovat od velkých technologických firem jako jsou Google a Facebook k producentům obsahu – k mediálním domům. Příklad první vlaštovky – Francie – ukazuje, že to tak nebude, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

První zemí, která novou směrnici implementovala, je právě Francie. Zákon, který omezuje to, kolik obsahu třetích stran (obecně vzato jen titulek a adresu URL), je možné zveřejnit, tam začal platit 24. října.

K nelibosti francouzských mediálních domů se ale přinejmenším ve vztahu ke společnosti Google vůbec nic nemění.

Google vydavatelským domům ve Francii nehodlá platit žádné poplatky za užívání úryvků z textu, i když s tím tamní zákon počítá.

Vydavatelé nám taky neplatí

Pokud vydavatelé výslovně nedovolí Googlu zdarma zveřejnit dohodnutý rozsah zprávy a náhledovou fotografii u článků, bude Google francouzským uživatelům zobrazovat pouze titulky zpráv (spolu s URL), což bude mít pravděpodobně vliv na návštěvnost jejich stránek.

V rozhovoru pro HlídacíPes.org (v rámci nedávné konference Fórum Média) to potvrdil i Madhav Chinappa, ředitel pro rozvoj zpravodajských ekosystémů Googlu a muž zodpovědný za projekt Google News:

"Z textu směrnice vyplývá, že titulky a linky můžeme zobrazovat bez platby. Proto budeme ve Francii i nadále tzv. by default zobrazovat titulky a URL. A vydavatelé si pak dále určí, jak dlouhý chtějí zobrazovat náhled, zda a jak velké chtějí zobrazovat obrázky, videa a další… Takže titulky a URL budeme nadále zobrazovat u každého a u některých i případné další věci."

Potvrdil i to, že Google nemá v úmyslu vydavatelům platit žádné extra peníze.

"Je to naše principiální pozice. Vydavatelé nám neplatí nic za to, že se objevují ve výsledcích vyhledávání, a ani my nebudeme platit za to, že se tam objeví. Stejný přístup budeme mít ve všech zemích, ale vždy samozřejmě bude záviset na konkrétním znění zákona v jednotlivých zemích," říká Madhav Chinappa.

Podle francouzského ministra kultury Francka Riestera jde rozhodnutí Googlu proti "duchu a textu" nových evropských pravidel.

Směrnici bude muset do dvou let od jejího schválení zavést i Česko.

Velký střet v Česku

"V České republice na rozdíl od většiny zemí EU je situace ještě vyhrocenější, protože zde odpůrci směrnice mají svoji vlivnou politickou platformu v podobě České pirátské strany,“ řekl pro web Euractiv.cz šéf tuzemské Unie vydavatelů Václav Mach. „Velký střet o implementaci lze proto čekat hlavně na parlamentní půdě," dodal.

Ministerstvo kultury již spustilo v této věci konzultace se zástupci vydavatelských domů i technologických firem.

Návrh české novely autorského zákona by měla vláda dostat na stůl do září 2020. Všechny členské státy mají nová pravidla do zákonů převést do 7. června 2021.

Z výroků zástupce Unie vydavatelů plyne, že tuzemské mediální domy počítají s tím, že za svůj obsah dostanou od firem jako jsou Facebook a Google (v Česku může jít i o Seznam) zaplaceno. Podle Václava Macha by to podpořilo "kvalitní a profesionální žurnalistiku, která je nástrojem pro potírání dezinformací, které se efektivně šíří právě díky digitálním platformám".

Čerstvý příklad z Francie však naznačuje, že tyto naděje mohou být liché.

Když se v minulosti Španělsko ještě před přijetím evropské směrnice snažilo Google přimět, aby médiím za přebírání úryvků a náhledů zpráv platil, společnost reagovala tím, že službu Google News ve Španělsku zrušila.

