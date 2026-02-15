Rozvod je minulostí, nadešel čas na novou lásku! Slavný herec a bavič přiznal, že je v tom až po uši
15. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | Jiří Rilke
Na trápení už se zapomnělo, rozvod je minulostí a nastává čas se posunout kupředu.
Oblíbený herec a bavič Štěpán Kozub neměl úplně nejlepší období: V srpnu roku 2023 podal rozvodové papíry, koncem listopadu pak učinil poslední tečku za manželstvím s matkou své dcery.
Jak se ale říká: Není důležité kolikrát upadneš, důležité je kolikrát vstaneš. Štěpán se nevydařeným vztahem nemínil nechat už napořád rozhodit. Však má ještě většinu života před sebou, je mu 29 let.
A je možné, že minimálně část života stráví po boku nové lásky. Štěstí totiž našel po boku ostravské umělkyně a hudebnice Barbary Kanyzové. Dvojice své zalíbení společně a oficiálně oznámila na Instagramu.
„S tebou je náš život plný nových cest a krásných míst. Až s tebou chápu, jak silné a výjimečné může být pouto otce a dcery. S tebou je život mnohem chutnější a o pár chlupů radostnější. Velmi obdivuji, s jakou pílí, vytrvalostí a nezlomností dokážeš dávat světu tolik radosti a kus sebe. Miluji tě,“ napsala Barbara ke společné fotce.
Kdy přesně přeskočila jiskra, zatím nevíme, ale je možné, že se jednalo o pomalé přerůstání pracovního vztahu v náklonnost. Štěpán a Barbara už se totiž nějakou dobu znají: Během koronavirové pandemie spolu například spolupracovali a vytvářeli obsah.
Tak ať to vydrží.
