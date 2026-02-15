V Riu se konal tradiční psí karneval Blocao. Kromě oslav bylo cílem akce upozornit na problém týrání zvířat
15. 2. 2026 – 8:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na tradiční pouliční slavnosti zvané Blocao v Riu de Janeiru se dnes sešly desítky psů převlečených za aligátory, víly či superhrdiny, aby spolu se svými páníčky oslavili karneval.
Akce se koná již více než 20 let, letos však měla kromě oslav ještě jeden cíl, a to upozornit na problémy týrání zvířat a podpořit přísnější tresty za kruté zacházení se zvířaty, napsala agentura AP.
Zhruba tři stovky lidí a jejich čtyřnohých parťáků zaplnily náměstí ve čtvrti Barra da Tijuca na západě města. Zatímco z reproduktorů zněla samba a staré karnevalové hity, psi vrtěli ocasy ve stínu a pravidelně doplňovali tekutiny u speciální "hydratační stanice". Protože teploměry v Riu dnes ukazovaly ve stínu 30 stupňů Celsia, organizátoři raději upustili od pochodu rozpálenými ulicemi, které nejsou dobré pro psí tlapky.
Název Blocao je hříčkou ze slov bloco (karnevalová pouliční oslava) a cao (pes). Letos měl ale psí karneval i vážnější tón. Účastníci mávali bílými stužkami na památku psa Orelhy, který byl v lednu zabit v jižní Brazílii a jeho smrt vyvolala pobouření v celé zemi. Mnozí účastníci tak letos přišli právě proto, aby podpořili přísnější postihy za týrání zvířat.