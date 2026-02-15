Sportovci bodují i mimo tratě. V olympijské vesnici padl další nečekaný rekord
15. 2. 2026 – 10:31 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
I když se jedná o zimní olympiádu, v italské olympijské vesnici je pořádně horko. Organizátoři sice v rámci prevence rozdali tisíce kondomů, ale ty zmizely bleskovou rychlostí. Sportovci tak nyní čekají na nové zásilky, zatímco se spekuluje, zda jde o skutečnou vášeň, nebo jen o shánění netradičních suvenýrů.
Olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo čelí nečekanému logistickému problému. Zatímco sportovci bojují o medaile na sněhu a ledě, v zákulisí olympijské vesnice se odehrává jiný druh „souboje“. Zásoby kondomů, které měly původně sloužit po celou dobu her, byly vyčerpány za pouhé tři dny. Organizátoři, kteří letos vsadili na výrazně úspornější režim než jejich předchůdci, podcenili poptávku necelých tří tisícovek účastníků a nyní narychlo shánějí nové zásoby.
Italská šetrnost narazila na realitu
Rozdávání kondomů je na olympiádách tradicí již od roku 1988, kdy mělo v Soulu zvýšit povědomí o AIDS. Italští pořadatelé letos vsadili na heslo „Zdraví především: prevence a zdravý rozum“ a na obaly dokonce umístili logo regionu Lombardie. Problémem se však ukázalo být množství. Zatímco na letní olympiádě v Paříži 2024 bylo k dispozici 300 000 kusů a rekordní Rio 2016 jich rozdalo dokonce 450 000, v Miláně šlo do oběhu pouze 10 000 kusů.
I když je v Itálii výrazně méně sportovců (kolem 3 000 oproti 14 000 v Paříži), zásoby zmizely téměř okamžitě. „Slíbili nám, že dorazí další, ale kdo ví kdy,“ uvedl pro deník La Stampa anonymní sportovec.
Suvenýr pro přátele i nedostatek soukromí
Proč zásoby zmizely tak rychle? Podle alpské lyžařky Mialitiany Clerc si sportovci kondomy často odnášejí domů jako „druh dárku“ pro své přátele mimo olympiádu. Podobnou zkušenost popsala i z her v Pekingu, kde krabice u vchodů do budov byly prázdné každý den. Poptávka po kondomech navíc kopíruje popularitu oficiálních maskotů Mila a Tiny, jejichž plyšové hračky v olympijských obchodech rovněž došly v prvních dnech.
Roli může hrát i specifické prostředí olympijské vesnice. Ta v Miláně sestává z modulárních jednotek s celkem 1 400 lůžky, kde sportovci nemají příliš soukromí. Jedním z mála míst k odpočinku je relaxační místnost určená k meditaci, která je však podle svědků často plná. Některé týmy, například Kanaďané, se dokonce rozhodly vesnici opustit a přesunout se do pětihvězdičkového hotelu za větším komfortem.
Valentýnská záchrana na obzoru
Krize s nedostatkem ochranných prostředků přišla v ten nejnevhodnější (nebo možná nejvhodnější) čas – právě kolem svátku svatého Valentýna. „Jasně to ukazuje, že Valentýn je ve vesnici v plném proudu,“ komentoval situaci s nadsázkou mluvčí Mezinárodního olympijského výboru Mark Adams.
Italský organizační výbor v oficiálním prohlášení potvrdil, že nové zásoby jsou již na cestě a budou distribuovány do všech vesnic mezi sobotou a pondělím. Pořadatelé zároveň slíbili, že odteď budou zásoby doplňovány průběžně až do závěrečného ceremoniálu 22. února, aby zajistili jejich trvalou dostupnost pro všechny účastníky.