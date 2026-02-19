Rozvod? Divadlo! Ornella Koktová falešně šokovala, snaží se jen vydělat
19. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Čí byl tohle nápad? Pokus o reklamu šokem působil od známé influencerky přinejmenším zvláštně a reakce přátel i veřejnosti na sebe nenechaly dlouho čekat.
Těžko říct, co přesně se honilo hlavou všem zúčastněným a především influencerce Ornelle Koktové, když proměnila zdánlivě nevinnou oslavu svých 33. narozenin v bizarní taškařici. Která, jak se později ukázalo, měla jasný a nepříliš objevný obchodní záměr.
Ornella totiž hostům, kteří se přišli jen pobavit, začala oznamovat, že hodlá vydat desetidílný dokument o svém životě. A aniž se někoho ptala, rovnou hostům pustila první díl, v jehož závěru se pokusila šokovat informací, že se s manželem, Josefem Koktou, tajně rozvedla.
Pointa byla taková, že si pak všichni honem poběží koupit placený přístup ke zbylým devíti dílům jejího projektu Ornella Life, aby se dozvěděli, která bije.
„Rozhodla jsem se, že už nebudu ticho,“ lákala influencerka, která poslední léta mlčí jen tehdy, když spí. A to ještě kdo ví jestli.
Jak to je s rozvodem doopravdy, ví jen sám pánbůh. Magazín Expres tvrdí, že proběhl čistě kvůli penězům, když Ornella nechtěla, aby jí vydělané miliony zabavili Koktovi exekutoři, že se reálně ve vztahu nic nestalo, pár je opět šťastně spolu, a že Ornellino zvolání o rozvodu je čistě marketingový tah, který vymyslel nejspíš sám Kokta.
O fous zajímavější než Ornellina snaha podojit vlastní soukromí je situace, do které postavila svou kamarádku a kolegyni z podcastu Agátu Hanychovou, která byla na oslavě taky a nepříliš dobrovolně musela nakonec odpovídat na dotazy novinářů, protože Ornella po oznámení rozvodu najednou zmizela z celé akce.
Agáta navíc tvrdí, že o ničem nevěděla a zveřejnila dost nabroušené prohlášení o tom, že ji Ornella prachsprostě využila.
„Možná jsme prostě každá vychovaná jinak. Já jsem vyrostla v rodině, kde se věci říkají napřímo. Kde má slovo váhu. Takhle mě vychovala máma. Když mám s někým projekt, stojím za ním. A když něco měním, řeknu to. Tohle na mě působí, jako kdyby to bylo celé připravené dopředu. A já o tom nevěděla vůbec nic. Myslela jsem si, že je jiná. Že věci řeší rovně. Očividně jsem se spletla,“ soptila Agáta na sociální síti o den později.
„Já si na nic nehraju. Vždycky vám říkám věci tak, jak jsou. Neprodávám vám příběhy bokem a nelžu vám do očí. A pokud má někdo s vámi podcast a zároveň něco chystá tajně jinde, je to pro mě neakceptovatelné. Nejen vůči mně. Ale hlavně vůči vám. Sledujete někoho. Dáváte mu lajky. Pustíte si ho domů. Do svého života. A pak zjistíte, že realita je jiná. A neví to ani ten nejbližší člověk, se kterým ten projekt sdílí. Tohle není pláč. To je zklamání,“ dodala nasupeně.
Jak moc se jedná o skutečný hněv a rozpor mezi kolegyněmi, je ale také ve hvězdách. Podcast Agáta a Ornella vydělává těžké peníze, opravdu by si Ornella zařízla významný příjem neoznámeným podrazem v podobě spuštění vlastního projektu? Obzvlášť když ten vzhledem k zaměření a tematice prakticky napřímo konkuruje dojné krávě obou dam?
Nebo Agáta o všem věděla a hněv hraje naoko, protože moc dobře ví, že drama táhne zájem a zvyšuje výdělek?
Kdo ví. S největší pravděpodobností o situaci ještě uslyšíme.