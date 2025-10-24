Dnes je pátek 24. října 2025., Svátek má Nina
Agáta Hanychová nemůže známého politika ani vidět: "Je to odpad!"

24. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Mezi influencerkou a svérázným politikem žádná ohromující láska nevládne.

Oblíbená influencerka a podnikatelka Agáta Hanychová se o politických názorech či přesvědčeních moc často nebaví. Z obchodního hlediska to dává perfektní smysl, potřebuje zaujmout co nejširší publikum, aby podcast vydělával, a rozdělit si obecenstvo nějakou politickou zdí by proto nebyl příliš produktivní nápad.

Občas ale udělá výjimku, když už je názor tak ostrý, že to jinak nejde.

A v případě řeporyjského exstarosty Pavla Novotného to, dle jejích slov, má i pádný důvod: „Když jsem opustila Jaromíra Soukupa, tak mi hned druhý den volal Pavel Novotný a říkal: Ty se k němu vrátíš, nebo ti udělám ze života peklo,“ uvedla Agáta ve svém podcastu.

Sama nechápe, proč se de facto cizí člověk najednou angažoval v jejím osobním životě: „Asi mu volal Soukup, protože si myslel, že Pavel má nade mnou moc, a normálně mi začal vyhrožovat. Nebylo to jednou, několikrát mi volal,“ pokračovala.

S Pavlem se totiž znají od dětství a chvíli byli i kamarádi: „Já jsem mu vždycky na chvilku uvěřila a pak se s ním bavila... ale ne, no,“ popsala Agáta.

Jakýkoliv náznak přátelství je už ale dávno pryč: „Já se k tomuhle člověku už vyjadřovat nechci, pro mě to je úplný odpad a vždycky byl,“ psala už v minulosti na sociálních sítích.

Na druhou stranu, Novotný o sobě po třech měsících v kriminále prohlašuje, jak se změnil a je z něj nový člověk. Tak třeba se jednou usmíří i s Agátou.

Tagy:
rozchod vztahy starosta vyhrožování politik influencer
Zdroje:
Extra.cz, Agáta a Ornella
