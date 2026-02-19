Základní potravina v Albertu je zlevněna pod reálnou hodnotu
19. 2. 2026 – 6:26 | Magazín | Anna Pecena
Slevová smršť, která rozvibruje peněženky. Od 18.2. do 24.2. 2026 spouští Albert akci, jež láká na extrémní slevy až 63 %. Vepřové pod osmdesát korun, květák za cenu kávy a třicet vajec pod sto padesát. Tohle je týden, kdy se vyplatí naplnit košík až po okraj.
Platí od 18.2. do 24.2. 2026.
Maso za ceny, které jsme neviděli měsíce
Největší pozornost na sebe strhává vepřová pečeně bez kosti. Kilogram vychází na 79,90 Kč, což znamená slevu 63 % oproti původním 219 Kč. Takto výrazný propad ceny se nevidí často a pro milovníky domácích pečínek jde o jasný signál: teď, nebo nikdy.
Podobně zajímavě působí i kuřecí prsí a stehenní řízky mix, chlazené, za 119,90 Kč za kilo. Sleva 36 % z původních 189 Kč z něj dělá jeden z taháků akce. A kdo raději sáhne po klasice na chleba, může vzít Madeta Jihočeský eidam 30 % plátky (100 g) za 19,90 Kč. Běžná cena 34,90 Kč tak padá o 42 %.
Vejce, mléko i květák za pár korun
Rodinné nákupy se točí i kolem základních potravin. Albert nabízí trvanlivé mléko 1,5 % (1 l) za 8,90 Kč při využití aplikace, bez aplikace za 11,90 Kč. Běžná cena je 21,90 Kč. To je sleva, která potěší každého, kdo počítá každou korunu.
Velkým lákadlem jsou také vejce z podestýlky velikosti M, balení 30 kusů za 149,90 Kč. Původních 215 Kč je minulostí, sleva dosahuje 30 %. A pokud plánujete lehčí oběd, květák za 29,90 Kč za kus při využití aplikace (běžně 69,90 Kč) je jasnou volbou. Sleva 57 % z něj dělá jeden z nejvýraznějších zeleninových hitů týdne.
Nejen jídlo: pivo, tuzemák i prací gel
Leták ale nekončí u potravin. Velkopopovický Kozel 10, světlé výčepní pivo 0,5 l, stojí 12,90 Kč místo běžných 16,90 Kč. Tuzemák Jindřichohradecký 0,5 l je za 109,90 Kč oproti běžným 189 Kč. To už je rozdíl, který je znát i při větším nákupu.
A kdo chce spojit nákup jídla s drogerií, může sáhnout po Persil pracím gelu (66 dávek) za 299 Kč místo běžných 799 Kč. Cena za jednu dávku vychází na 4,53 Kč. Sleva je tak výrazná, že se vyplatí udělat si zásobu.
Albert tak v jediném týdnu servíruje kombinaci levného masa, základních potravin i drogerie. Od 18.2. do 24.2. 2026 půjde o jeden z nejostřeji sledovaných letáků sezony. Kdo přijde pozdě, může litovat.