Revoluce se nekonala. Komunistům staronově šéfuje Filip

Heslo "kupředu levá, zpátky ni krok" na dnešním sjezdu v Nymburku příliš neplatilo. Delegáti Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) zvolili za svého předsedu Vojtěcha Filipa, který v této funkci stojí už od roku 2005. Jeho finálový soupeř Josef Skála získal 143 hlasů, na staronového šéfa jich ztratil dvaadvacet. Filip zopakoval, že hodlá vést stranu k podpoře vlády ANO s ČSSD a slíbil nekonfliktní politiku.

V prvním kole volby delegáti předsedu nevybrali. Filip v něm dostal 110 hlasů, Skála o pět méně. Z prvního kola nepostoupila mimo jiné rovněž favorizovaná europoslankyně Konečná, pro niž odevzdalo hlas 79 delegátů.

Skála vzhledem k rozdílu hlasů ve druhém kole označil Filipovo vítězství za symbolické, svůj výsledek za nějakou velkou prohru nepokládá. Skála taky připomněl, že v prvním kole dopadli oba kandidáti téměř stejně a nějaké "válcování" by podle něho byla špatná taktika. "Musíme hledat cestu, jak táhnout za jeden provaz," dodal.

Kratší "šéfovský" úvazek

Třiašedesátiletý Filip stojí v čele komunistů od října 2005, v roce 2016 na volebním sjezdu v Praze získal čtyřletý mandát, po prohře KSČM ve sněmovních volbách dal ale loni na podzim funkci k dispozici. Kritice čelil i dříve. Předloni byl zvolen v prvním kole, když dostal 203 z 353 platných hlasů. Jeho tehdejšího vyzyvatele Skálu tehdy volilo 150 delegátů. Už před pěti lety v Liberci musel Filip pro vítězství absolvovat stejně jako letos dvě volební kola.

Podle kuloárových informací bude sjezd zřejmě ještě hlasovat o tom, zda zkrátí mandát vedení na dva roky. Filip na tiskové konferenci řekl, že předpokládá, že by se další sjezd měl sejít v roce 2020.

"Těžko mne někdo předělá," uvedl Filip na dotaz, zda kvůli kritice, kterou na sjezdu slyšel, změní fungování strany. Dodal, že nikdy neprosazuje vlastní názory, ale zásadně jen usnesení kolektivních orgánů strany.

Krytí zad ANO a ČSSD

V souvislosti s další rolí komunistů v jednáních o nové vládě uvedl, že KSČM bude pokračovat v jednáních s hnutím ANO, do kterých se znovu zapojí i ČSSD. Filip zopakoval, že by měla začít trojstranná jednání a že komunisté budou mít i personální požadavky. "Musíme jasně dbát na to, aby strany nenominovaly na určitá místa lidi, kteří představují konflikt," uvedl. Už dříve kritizoval vedení ministerstev průmyslu a obchodu, zahraničí a obrany.

Skála, který představuje radikálnější křídlo KSČM, doufá, že delegáty přesvědčí, aby vyjednávání o vládě KSČM vedla více cestou veřejného dialogu. Lidé se podle něho musí dozvědět, co KSČM po ANO žádá. "Musíme se opřít o většinové veřejné mínění a touto cestou tlačit na vítěze voleb," uvedl.