Stavovské divadlo a Amadeus pod dozorem estébáků

Místopředseda sociálních demokratů Roman Onderka prozradil, že hnutí ANO nabídlo jeho straně pět ministerských postů ve společné vládě. Patří k ní i ministerstvo vnitra. ČSSD nyní řeší, jestli přistoupí na to, aby premiérem takové vlády byl trestně stíhaný Andrej Babiš. Straně by údajně stačil smluvní závazek okamžitého konce vlády, pokud by byl šéf ANO odsouzen. více

- Komentáře - 0

V příštích volbách do sněmovny bude kandidovat nové uskupení, alespoň to avizuje marketingový expert žijící v Kataru Martin Jaroš. Jaké jsou jeho šance? Na co by se měl zaměřit a co má společného se svým hlavním konkurentem Andrejem Babišem? více