Retrográdní Uran 6. 9. 2025 – 4. 2. 2026: Astrologové varují před změnami, na které nejsme připraveni!
6. 9. 2025 – 10:00 | Magazín | Natálie Kozak
Uran je planetou, která přichází jako bouřka. Nepředvídatelný, nespoutaný, schopný během okamžiku obrátit všechno naruby. Od 6. září 2025 do 4. února 2026 se jeho energie obrátí dovnitř. Co to znamená? Retrográdní Uran je období, kdy se blesky neobjevují na obloze, ale v nás samotných. Osvětlují kouty duše, které jsme se báli prozkoumat, a připomínají, že skutečná svoboda začíná uvnitř.
Uran- planeta, která nestrpí kompromisy
Astrologové mu říkají Velký probouzeč nebo také nebeský rebel. Symbolizuje svobodu, inovaci, změnu, originalitu a také chaos. Zatímco Saturn nás učí disciplíně a Jupiter hledání smyslu, Uran přichází s otázkou: Proč vlastně žiješ tak, jak žiješ?
V mytologii je Uran zosobněním nebe. Nekonečného, nespoutaného prostoru. A když se pohybuje retrográdně, nutí nás ptát se: kde jsme si sami postavili zdi? Kde jsme se nechali svázat očekáváním rodiny, společnosti, partnerů? A kde si zakazujeme být autentičtí, protože se bojíme, že budeme „moc“. Moc hluční, moc jiní, moc sví?
Co dobrého nám retrográdní Uran přinese
- Vnitřní revoluce: Touha setřást staré masky. Retrográdní Uran je jako jarní bouřka- hlučná, očistná, ale nutná. Přináší vhledy, které bolí, ale zároveň osvobozují.
- Nečekané vhledy: Nápady mohou přicházet náhle, jako když se v noci rozsvítí reflektor. Intuice se zostřuje, i sny mohou nabrat prorocký rozměr.
- Restart návyků: Uran nestrpí stagnaci. V tomto období budete mít chuť zkusit nové způsoby práce, jiné denní rituály, možná i jiný styl života.
- Touhu po svobodě: Znovu si definujeme, co pro nás znamená nezávislost. Je to schopnost říkat „ne“? Nebo naopak schopnost říkat „ano“ věcem, které jsme si dřív zakazovali?
Na co si dát pozor
Uran je učitel, který vás vyhodí z lavice, když zívnete. Jeho retrográdní fáze může přinést:
- Nepředvídatelné změny: To, co jsme považovali za jisté, se může otřást.
- Napětí ve vztazích: Lidé kolem nás reagují jinak než obvykle, a my sami se měníme. Místo očekávání praktikujte přijetí.
- Tendenci k izolaci: Samota je léčivá, pokud v ní slyšíme svůj hlas. Ale pokud se v ní ztratíme, může se stát klecí.
Znamení zvěrokruhu a jejich lekce
Beran, Býk, Střelec
Retrográdní Uran vám připomene staré rány. Může se ozvat dávná láska nebo přátelství, které neskončilo dobře. Tentokrát už nestačí zamést bolest pod koberec. Uran vás donutí mluvit nahlas, říct pravdu sobě i druhým. Buď vztah definitivně uzavřete, nebo mu dáte novou, čistší podobu.
Blíženci, Panna, Ryby
Pocítíte touhu zmizet. Ne snad ze světa, ale z jeho hluku. Odhlásit se ze sociálních sítí, odpojit od neustálých zpráv, najít prostor, kde je slyšet jen váš dech. Nebojte se toho. Je to doba, kdy ticho není prázdné, ale plné odpovědí. Jen dejte pozor, ať se samota nezmění v izolaci.
Rak, Váhy, Vodnář
Šedivá rutina začne tížit. Budete chtít dobrodružství, ať už ve formě cesty, studia, nebo nové dovednosti. Uran vám říká: objevujte. Naučte se něco, co vám rozšíří obzory. Není třeba riskovat, stačí vykročit mimo kruh všednosti.
Lev, Štír, Kozoroh
Vaše lekce bude introspektivní. Podívat se na svůj život jako na knihu a položit si otázku: Baví mě děj, nebo čtu jen z povinnosti? Retrográdní Uran vás může vrátit do dětství, připomenout sny, na které jste zapomněli. A možná vám ukáže, že ty sny mají stále právo žít.
Psychologické poselství retrográdního Uranu
Zatímco retrográdní Merkur nás nutí opravovat chyby, Uran jde hlouběji. Ukazuje, že chaos není nepřítelem, ale procesem zrodu. Že někdy musíme nechat něco spadnout, aby na jeho místě mohlo vyrůst něco pravdivějšího.
Psychologové by řekli: je to období, kdy se naše nevědomí dere na povrch. Kdy se objevují sny, symboly a náhlé vhledy, které nejsou náhodné. Je to ideální čas pro psaní deníku, meditace, ale i terapii, zkrátka vše, co pomáhá slyšet vlastní hlas.
Retrográdní Uran není pohroma. Je to pozvání k odvaze. K tomu, abychom se nebáli podívat na sebe bez masek a bez cizích očekávání. Pokud přijmeme, že změna začíná uvnitř, může se z tohohle bouřlivého období stát nejkrásnější kapitola roku.