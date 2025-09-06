Nakupte teď, nebo litujte: v Bille je maso a pivo za neskutečné ceny!
6. 9. 2025 – 9:48 | Zprávy | Anna Pecena
Billa rozpoutala potravinovou revoluci — vepřová panenka, losos ani okurka se nikdy neprodávaly tak levně. Sledujte, jak se regály očistily rychleji než dopolední káva.
Maso a ryby za ceny, které přepisují pravidla
Největší pozornost poutá vepřová panenka, která je v akci za pouhých 179,90 Kč za kilogram. Taková cena je dnes už spíš vzácnost a řada zákazníků neváhá koupit rovnou několik kilo do zásoby. K tomu se přidává lososový filet za 31,90 Kč za 100 g. Rybí specialita, která bývá považována za luxus, se tak stává dostupnou i pro běžné rodiny. Kdo se zastaví u pultu s čerstvými potravinami, má jasno: tenhle týden bude v českých domácnostech vonět pečená panenka a grilovaný losos.
Ani máslové výrobky nezůstávají stranou. Margarín Rama máslová příchuť (225 g) stojí jen 24,97 Kč, a to je cena, která se jen těžko ignoruje. Hodí se jak na pečivo, tak do vaření, a proto patří mezi stálice nákupních košíků. Billa tak trefila přesně to, co lidé chtějí – levnější základ, na kterém se dá stavět celý jídelníček.
Pivo a zelenina: osvěžení i zdravá volba
Češi jsou známí milovníci piva a tentokrát mají důvod k radosti. Velkopopovický Kozel 11° (8×0,51 l plech) vychází na 16,13 Kč za plechovku. Tak levné pivo se v supermarketu neobjevuje často, a tak není divu, že kartony mizí rychlostí blesku. Pro mnohé to znamená jasnou volbu na víkendové posezení s přáteli.
Aby nabídka nebyla jen o masu a alkoholu, přidává Billa i slevy na zeleninu. Hadovka okurka salátová se prodává za pouhých 11,90 Kč. Čerstvá, křupavá a ideální do salátů, sendvičů nebo jen tak na chroupání. Taková cena navíc motivuje přihodit do košíku víc kusů, než jste původně plánovali.
Svačiny a sladká tečka na závěr
Pro děti i dospělé se hodí sladkosti a drobné svačiny, které také spadly do akce. Oblíbená oplatka Mila v multipacku (5×50 g) vychází na 2,89 € v přepočtu na koruny zhruba kolem šedesátikorunové hranice, a to je suma, která rozhodně nezabolí. Sladká tečka, která potěší doma i na cestách, tak může být pravidelnou součástí zářijových nákupů.
Závěr: kdo zaváhá, ten neušetří
Leták Billa na první zářijový týden ukazuje, že i supermarket může rozvířit hladinu českých peněženek. Vepřová panenka pod dvě stě korun, losos za cenu běžného salátu, pivo levnější než limonáda v restauraci a zelenina, kterou si může dovolit každý. Tohle není obyčejná akce, to je cenový šok, který se nebude opakovat každý týden.
Jestli chcete ušetřit a přitom si doma dopřát kvalitu, je teď ta pravá chvíle. Jedno je jisté: kdo přijde pozdě, najde už jen prázdné regály.