Letošní úroda v Česku byla dobrá, řekl Výborný na dnešních pražských dožínkách
6. 9. 2025 – 13:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Letošní zemědělská úroda v Česku byla dobrá, zeleniny či ovoce by mělo být dost.
Na dnešních Dožínkových slavnostech v Praze to uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Sedmého ročníku dožínek se na pražském Výstavišti letos účastní desítky regionálních výrobců potravin. Během dne budou vystupovat folklorní soubory, na programu jsou ukázky řemesel nebo ochutnávky regionálních specialit. Pořadatelé dnes očekávají návštěvnost kolem 10.000 lidí.
Podle Výborného jsou Dožínkové slavnosti ukázkou českého zemědělství a tuzemských potravin. Připomněl, že dožínky jsou historicky poděkováním za úrodu. "Letošní rok nebyl vůbec jednoduchý, protože počasí si s námi pohrávalo. Letošní úroda ale nakonec bude velmi dobrá. Hovořil jsem s některými pěstiteli a potvrzovali mi, že zeleniny a ovoce bude dostatek," podotkl Výborný.
Na slavnostech jsou oceňováni i regionální výrobci potravin. Letos se ucházejí s více než 1900 produkty, což je dvojnásobek ve srovnání s prvním ročníkem soutěže v roce 2010. Nejvíc zájemců je z Ústeckého kraje. Seznam oceněných potravin je na webu soutěže.
Dožínky se v Praze konají posedmé. V předchozích šesti letech byly na Letenské pláni, letos se přemístily na pražské Výstaviště. Lidé se mohou těšit na přehlídku farmářských zvířat, kladrubských koní a zemědělské techniky. Pořadatelé připravili také sociální experiment; zájemcům představují příběhy jednotlivých producentů a ukazují, jaká práce za jednotlivými potravinami stojí. Lidé pak mohou říci, na kolik by potraviny ocenili.
Dožínkové slavnosti byly vždy oslavou ukončení sklizně obilí, které zajišťovalo obživu na další období, a poděkování za dary přírody. Patřila k nim i společná cesta z pole, kdy se účastníci zdobili květy a klasy. Důležitý byl dožínkový věnec, který zůstával v domě až do jarní setby. Od poloviny 19. století je pořádali zemědělci téměř na celém území České republiky, postupně se tradice měnila a upadala. Nyní jsou dožínky často rozšířené o další kulturní prvky jako selské jízdy a taneční besedy. Zemědělci je vnímají jako důležitý rituál spojený se zábavnou a společenskou akcí.