17. 12. 2025 – 16:45 | Magazín | Natálie Kozak

Recept na americké "hotcakes" lívance: nadýchanou snídani, která si podmanila svět
zdroj: Freepik.com
Zapomeňte na tenké palačinky a vyzkoušejte legendární americké hotcakes. Tato nadýchaná varianta lívanců vás dostane svou lehkostí a rychlou přípravou. Stačí pár základních surovin, během chvilky provoníte celý dům vanilkou a javorovým sirupem.

Když se řekne americká snídaně, většina z nás si vybaví vysoký stoh zlatavých lívanců přelitých javorovým sirupem. Ačkoliv se jim často říká jednoduše "pancakes", v mnoha částech USA a Kanady narazíte na název hotcakes. Tyto nadýchané placky mají v americké kuchyni hluboké kořeny a od našich klasických palačinek se liší svou výškou a texturou.

Zatímco do klasického těsta na lívance se často přidává rozpuštěné máslo, hotcakes vsázejí na jednoduchost a lehkost. Tajemství jejich úspěchu tkví v poměru suchých a tekutých surovin a v precizním vyšlehání vajec, díky čemuž jsou krásně porézní a dokonale nasáknou jakýkoliv sirup či polevu, kterou zvolíte.

Co budeme potřebovat (na 8-9 kusů)

Aby se vám hotcakes povedly přesně tak, jak mají, připravte si tyto suroviny:

  • 1 velké vejce (pokud jsou menší, klidně použijte dvě)
  • 40 g krystalového cukru
  • 1 lžička vanilkového extraktu (pro tu správnou vůni)
  • 120 g hladké pšeničné mouky
  • 100 g mléka
  • 5 g prášku do pečiva (cca jedna vrchovatá lžička)
  • Špetka soli (pro zvýraznění chutí)

Postup přípravy krok za krokem

  1. Základem je pěna: Vejce s cukrem šlehejte metličkou nebo ručním šlehačem dostatečně dlouho, dokud nevznikne světlá a nadýchaná pěna. Přidejte vanilkový extrakt.
  2. Spojení s mlékem: Do vaječné směsi opatrně přilijte mléko a krátce prošlehejte.
  3. Suché suroviny: Mouku i prášek do pečiva přes síto přímo k tekuté směsi. Prosetí je důležité, zajistí, že v těstě nebudou hrudky a hotcakes budou po upečení lehčí.
  4. Ideální konzistence: Vypracujte hladké těsto. Správnou hustotu poznáte tak, že připomíná hustou zakysanou smetanu. Pokud je těsto příliš tekuté, placky se na pánvi rozlijí a nebudou mít svou typickou výšku.
  5. Pečení bez tuku: Rozehřejte kvalitní nepřilnavou pánev. Tradiční hotcakes se dělají na sucho nebo jen na lehce potřené pánvi (bez vrstvy oleje). Těsto dávkujte naběračkou doprostřed pánve, samo se rozlije do úhledného kruhu.
  6. Sledujte bublinky: Pečte zhruba 1 minutu z každé strany. Jakmile se na povrchu těsta začnou tvořit bublinky a okraje vypadají pevně, je čas hotcake otočit.
S čím hotcakes podávat?

Kouzlo tohoto pokrmu spočívá v jeho variabilitě. V Americe se klasicky servírují s kostkou másla na vrcholu a vydatnou porcí javorového sirupu. Skvěle však chutnají i s:

  • ovocným džemem nebo čerstvými borůvkami,
  • kondenzovaným mlékem pro milovníky sladkého,
  • včelím medem,
  • tekutou čokoládou nebo oříškovým máslem.

Americké hotcakes jsou důkazem, že i z těch nejzákladnějších surovin, které má každý z vás doma, lze vykouzlit královskou snídani. Jsou rychlé, syté a milují je děti i dospělí. Až je budete příště připravovat, zkuste je naskládat na sebe do vysokého komínu, vypadá to skvěle na talíři a udrží je to déle teplé.

Dobrou chuť!

