Recept na americké "hotcakes" lívance: nadýchanou snídani, která si podmanila svět
17. 12. 2025 – 16:45 | Magazín | Natálie Kozak
Zapomeňte na tenké palačinky a vyzkoušejte legendární americké hotcakes. Tato nadýchaná varianta lívanců vás dostane svou lehkostí a rychlou přípravou. Stačí pár základních surovin, během chvilky provoníte celý dům vanilkou a javorovým sirupem.
Když se řekne americká snídaně, většina z nás si vybaví vysoký stoh zlatavých lívanců přelitých javorovým sirupem. Ačkoliv se jim často říká jednoduše "pancakes", v mnoha částech USA a Kanady narazíte na název hotcakes. Tyto nadýchané placky mají v americké kuchyni hluboké kořeny a od našich klasických palačinek se liší svou výškou a texturou.
Zatímco do klasického těsta na lívance se často přidává rozpuštěné máslo, hotcakes vsázejí na jednoduchost a lehkost. Tajemství jejich úspěchu tkví v poměru suchých a tekutých surovin a v precizním vyšlehání vajec, díky čemuž jsou krásně porézní a dokonale nasáknou jakýkoliv sirup či polevu, kterou zvolíte.
Co budeme potřebovat (na 8-9 kusů)
Aby se vám hotcakes povedly přesně tak, jak mají, připravte si tyto suroviny:
- 1 velké vejce (pokud jsou menší, klidně použijte dvě)
- 40 g krystalového cukru
- 1 lžička vanilkového extraktu (pro tu správnou vůni)
- 120 g hladké pšeničné mouky
- 100 g mléka
- 5 g prášku do pečiva (cca jedna vrchovatá lžička)
- Špetka soli (pro zvýraznění chutí)
Postup přípravy krok za krokem
- Základem je pěna: Vejce s cukrem šlehejte metličkou nebo ručním šlehačem dostatečně dlouho, dokud nevznikne světlá a nadýchaná pěna. Přidejte vanilkový extrakt.
- Spojení s mlékem: Do vaječné směsi opatrně přilijte mléko a krátce prošlehejte.
- Suché suroviny: Mouku i prášek do pečiva přes síto přímo k tekuté směsi. Prosetí je důležité, zajistí, že v těstě nebudou hrudky a hotcakes budou po upečení lehčí.
- Ideální konzistence: Vypracujte hladké těsto. Správnou hustotu poznáte tak, že připomíná hustou zakysanou smetanu. Pokud je těsto příliš tekuté, placky se na pánvi rozlijí a nebudou mít svou typickou výšku.
- Pečení bez tuku: Rozehřejte kvalitní nepřilnavou pánev. Tradiční hotcakes se dělají na sucho nebo jen na lehce potřené pánvi (bez vrstvy oleje). Těsto dávkujte naběračkou doprostřed pánve, samo se rozlije do úhledného kruhu.
- Sledujte bublinky: Pečte zhruba 1 minutu z každé strany. Jakmile se na povrchu těsta začnou tvořit bublinky a okraje vypadají pevně, je čas hotcake otočit.
S čím hotcakes podávat?
Kouzlo tohoto pokrmu spočívá v jeho variabilitě. V Americe se klasicky servírují s kostkou másla na vrcholu a vydatnou porcí javorového sirupu. Skvěle však chutnají i s:
- ovocným džemem nebo čerstvými borůvkami,
- kondenzovaným mlékem pro milovníky sladkého,
- včelím medem,
- tekutou čokoládou nebo oříškovým máslem.
Americké hotcakes jsou důkazem, že i z těch nejzákladnějších surovin, které má každý z vás doma, lze vykouzlit královskou snídani. Jsou rychlé, syté a milují je děti i dospělí. Až je budete příště připravovat, zkuste je naskládat na sebe do vysokého komínu, vypadá to skvěle na talíři a udrží je to déle teplé.
Dobrou chuť!