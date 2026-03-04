Pylové peklo a batalion klíšťat: Mimořádně teplé a suché jaro dělá vrásky nejen alergikům
4. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Příjemné počasí s sebou nese i vedlejší účinky, které nemusí vyhovovat každému. Pylová sezóna letos začíná mimořádně brzy a zlobit bude i obtížný hmyz.
Čáru přes rozpočet nám sice pořád ještě může udělat polární vír, jehož dramatický rozpad stále hrozí dárečkem v podobě arktického vzduchu, ale zatím to vypadá, že jaro už je v plném proudu. A podle prognóz Českého hydrometeorologického ústavu bude mimořádně teplé a suché, což je sice na jednu stranu velmi příjemná zpráva, která ale má i odvrácenou stranu.
Pylová sezóna už se rozběhla
„Každý pacient, který má alergické potíže, by měl být vyšetřen alergologem. Na to je ale potřeba myslet dřív, vyšetření probíhá většinou na podzim. Je důležité, aby alergolog potvrdil diagnózu, stanovil, na co je pacient alergický, a s pacientem se domluvil na léčbě,“ radí alergoložka Martina Vachová podle Radiožurnálu.
První vlaštovky v tomto případě jaro opravdu dělají: Alergici mohou už nyní narazit na reakce kvůli olším a lískám. Největší typický alergen mezi stromy, tedy bříza, bude následovat: Kvete zpravidla koncem března a během dubna.
„Po razantním oteplení se příroda začíná probouzet, lísky a olše jsou na mnoha místech ve stadiu butonizace a v nejteplejších lokalitách již začínají kvést a uvolňuje se pyl,“ potvrzují odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
To samo o sobě není až tak s podivem: Loni například začala pylová sezóna ještě o několik týdnů dřív. Problém způsobuje především kombinace se suchem a teplem: V suchém vzduchu, který nepročistí žádný příval deště, se pyl šíří a víří zkrátka o poznání snadněji.
Alergikům může orientačně pomoci také pylový semafor ČHMÚ.
Jaktože je pořád zaprášeno?
To samé, co jsme si řekli o pylu, ale platí i o dalších mikroskopických částečkách, tedy především o prachu.
Ze suchých cest a ulic se víří víc prachu, a ten se samozřejmě dostává i do domácností, s tím se nedá nic dělat. Snáz se pak usazuje na nábytku i parapetech.
Zcela prach odstranit samozřejmě nejde, tedy minimálně pokud nebydlíte na sterilním operačním sále. Pomůže ale krátké a intenzivní větrání, aby se prachové částečky nemohly dostávat do domu celý den například otevřenou větračkou. A od věci samozřejmě nejsou ani čističky ovzduší.
Krvesajové v pozoru
Bohužel se nebavíme o žádných Edwardech či jiných romanticky blyštivých princích noci. Teplý březen totiž také spouští aktivitu klíšťat.
Nejedná se o žádnou dojmologii, příčinná souvislost mezi teplejším počasím a vyšším výskytem klíšťat a rizikem klíšťové encefalitidy je vědecky dokázanou skutečností.
Opět by mohl pomoci ČHMÚ – na svých stránkách provozuje mimo jiné taky předpověď aktivity klíšťat.
Rada je nicméně jasná: Před každou vycházkou používejte repelenty a vždy pečlivě kontrolujte oblečení, abyste předešli zanesení parazita do domu. A pokud třeba žijete na venkově či trávíte v lesích spoustu času, zvažte rovnou k tomu ještě i očkování. Klíšťovou encefalitidu prostě a dobře chytit nechcete.