Máte v kuchyni starou metličku? Nevyhazujte ji, ptáci na vaší zahradě ji budou milovat!
16. 2. 2026 – 13:00 | Magazín | Žanet Ka
Chcete-li přilákat okřídlené návštěvníky přímo pod svá okna, nabídněte jim víc než jen krmení. Připravte jim stylový zásobník na hnízdní materiál a sledujte fascinující ptačí architekturu v přímém přenosu.
S příchodem prvních únorových paprsků se příroda začíná pomalu probouzet ze zimního spánku. I když nás možná ještě občas potrápí mráz, naši okřídlení sousedé už mají naprosto jasno- jaro je za dveřmi. Právě teď je ten nejlepší čas pozorovat zvýšenou aktivitu ptactva, které se se zápalem pouští do hledání potravy a především vhodného materiálu pro stavbu svých budoucích domovů. Hnízdění je pro ptáky náročným obdobím a vy jim ho můžete nečekaně usnadnit pomocí jedné drobnosti, kterou má každý z vás pravděpodobně v kuchyňské zásuvce.
Obyčejná metlička jako designový držák
Možná máte doma starou kuchyňskou metličku na šlehání, kterou už nepoužíváte, nebo jí máte více kusů, než skutečně potřebujete. Místo toho, aby skončila v koši, ji můžete proměnit v geniální „výdejnu“ hnízdního materiálu. Rovnoměrně rozmístěné dráty metličky totiž tvoří ideální klec, která bezpečně udrží vše, co ptáci ke stavbě hnízda potřebují, a zároveň jim umožní snadný přístup ke každému stéblu.
Výroba tohoto ptačího pomocníka je nesmírně snadná a zvládnete ji během několika minut. Budete potřebovat pouze metličku, pevnější provázek na zavěšení a trochu fantazie. Pokud chcete, aby vaše zahrada vypadala esteticky, můžete rukojeť metličky ozdobit netoxickou barvou vhodnou pro styk se zvířaty nebo ji jednoduše omotat přírodním jutovým provázkem pro rustikální vzhled.
Co patří do ptačích „stavebnin“?
Nejdůležitějším krokem je správný výběr obsahu. Ptáci milují měkké a izolační materiály, které udrží jejich vajíčka v teple. Je však nutné dbát na to, aby byly materiály stoprocentně přírodní a bezpečné.
Vhodné materiály:
- Suchá tráva a mech: Pokud máte na zahradě zbytky posekané trávy (která nebyla ošetřena pesticidy), je to pro ptáky poklad. Mech zase slouží jako skvělá tepelná izolace.
- Jehličí a malé větvičky: Pomáhají zpevnit strukturu hnízda.
- Suché listy a stébla: Přírodní klasika, kterou ptáci využijí v každém hnízdě.
Důležité varování: Často se doporučuje nabízet ptákům zvířecí chlupy nebo zbytky přízí. Odborníci však dnes varují, že v chlupech domácích mazlíčků mohou být zbytky šamponů nebo látek proti parazitům, které jsou pro ptáčata toxické. Stejně tak se vyhněte dlouhým provázkům, do kterých by se ptáci mohli zamotat nožičkami nebo křídly. Volte raději kratší kousky přírodních vláken.
Jak postupovat při výrobě
Jakmile máte shromážděný materiál, jednoduše ho vložte mezi dráty metličky. Snažte se ho neudusat příliš pevně- materiál musí být v metličce „nadýchaný“, aby si ho ptačí návštěvníci mohli snadno vyndat zobáčkem. Představte si to jako ptačí samoobsluhu, kde by mělo být vše po ruce.
Jakmile je metlička naplněná, uvažte na její konec provázek a najděte jí to správné místo. Ideální je větev stromu, která je dobře viditelná z dálky, ale zároveň se nachází v blízkosti keřů. Ptáci se totiž při sběru materiálu potřebují cítit v bezpečí. Pokud uvidí predátora (například sousedovic kočku), musí mít možnost rychle zmizet do hustého větvoví.
Radost z pozorování
Zavěšením takové metličky neuděláte radost jen ptákům, ale i sami sobě. Uvidíte, že se vaše zahrada brzy zaplní životem. Sledovat sýkorky, vrabce nebo pěnkavy, jak se s vervou přetahují o to nejlepší stéblo trávy, je uklidňující a fascinující zážitek pro děti i dospělé. Pomáháte tím udržovat biodiverzitu ve vašem bezprostředním okolí a zároveň dáváte druhý život věci, která by jinak byla bez užitku.