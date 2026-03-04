Diáře s tajemstvím a „vylepšené“ spodní prádlo: Jak se drogy pašují k vězňům
4. 3. 2026 – 7:07 | Magazín | Žaneta Kaczko
Sokolovští kriminalisté loni zhatili desítky pokusů o doručení drog do věznic v Kynšperku a Horním Slavkově. Odhalili neuvěřitelné skrýše, kterými se civilisté pokoušeli dostat drogy k odsouzeným. Za mřížemi teď mohou skončit i ti, kteří zásilky posílali.
Kriminalisté na Sokolovsku zasadili citelnou ránu distribuci drog do věznic. V úzké spolupráci s dozorci v Kynšperku nad Ohří a Horním Slavkově odhalili desítky případů, kdy se omamné látky pokoušeli do areálů propašovat civilisté i samotní vězni. Využívali k tomu sofistikované skrýše- od zašitých lemů spodního prádla až po napuštěné stránky časopisů.
Sokolovští kriminalisté specializovaní na drogovou problematiku v nápravných zařízeních potvrdili, že loňský rok 2025 byl v boji proti pašování mimořádně úspěšný. Dle nprap. Jakuba Kopřivy se díky důkladným kontrolám a operativní činnosti podařilo zachytit zásilky, které měly skončit v rukou odsouzených.
Fentanyl v časopisech i pervitin v krému na holení
Způsoby, jakými se drogy do věznic dostávají, vyžadují značnou dávku kreativity. Vězeňská služba v Kynšperku nad Ohří například zachytila balík s časopisem, který na první pohled nevypadal podezřele. Při podrobné kontrole však dozorci zjistili, že mezi jednotlivými stránkami jsou vlepeny desítky fentanylových náplastí. Kromě nich byla v zásilce nalezena i marihuana v tzv. psaníčkách.
Podobná situace panuje i v Horním Slavkově. Zdejší kriminalisté narazili na zásilky, kde byly drogy ukryty v předmětech denní potřeby:
- Diář s dvojitými deskami: Uvnitř slepených desek se nacházely sáčky s krystalickou látkou.
- Hygienické potřeby: Bílý prášek byl nalezen v tubě od krému na holení.
- Textilní skrýše: Krystalická látka byla precizně zašita přímo do švů zasílaného spodního prádla.
Poptávka po pervitinu i substitučních lécích
Podle vyšetřovatelů je mezi vězni největší zájem o pervitin a fentanyl. Často se však objevují i léčiva jako SUBOXONE, která obsahují buprenorfin a jsou bez lékařského dozoru zneužívána jako náhražka drog.
Kriminalisté navíc objasnili případy, kdy se drogy do věznice nedostávaly pouze poštou. Odsouzení, kteří mají povolení pracovat na vnějších pracovištích mimo areál věznice, využívali kontaktů s civilními osobami. Omamné látky přebírali v terénu a následně se je pokoušeli distribuovat mezi ostatní vězně.
Přísné tresty pro odesílatele
Policie upozorňuje, že trestní odpovědnost nenesou pouze vězni, kteří drogy vyžadují, ale především osoby, které je do věznic posílají. Podle trestního zákoníku hrozí za neoprávněnou výrobu a distribuci omamných a psychotropních látek trest odnětí svobody v rozmezí jednoho roku až pěti let, případně vysoký peněžitý trest (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 283).
Spolupráce mezi policií a oddělením prevence v obou věznicích bude podle mluvčích pokračovat i v letošním roce s ještě větší intenzitou, aby se zamezilo vzniku drogového trhu za mřížemi.