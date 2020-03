Psí mazlící jednotka z letiště: Roztomilostí proti strachu z létání

Možnost práce z domova bývá jedním z nejčastějších benefitů, kteří zaměstnavatelé nabízejí. Ne každý ale umí homeoffice ocenit a soustředí se lépe v kanceláři. Jenže co dělat, když ho máte nařízený – třeba kvůli návratu z rizikové oblasti, v níž se vyskytuje větší počet nakažených koronavirem? více

Ludendorffův most u Remagenu byl posledním velkým mostem na řece Rýn, po kterém se mohli Američané dostat do nitra německé říše. Nacisté však zaváhali a nestačili ho včas vyhodit do vzduchu, a tak ho 7. března 1945 Američané úspěšně obsadili. více