OBRAZEM: Zvířata mají svátek - a jsou samá sranda

GALERIE - Magazín autor: Lukáš Strašík

Chlupáči, šupináči, bodlináči, opeřenci a všechna ostatní havěť mají dnes svátek, ti nejveselejší z nich dokonce i zítra. Tak všechno nejlepší, milá zvířátka. Vždy s úsměvem a dobrou náladou!

Na dnešek tradičně připadá Mezinárodní den zvířat a hned zítra je Mezinárodní den úsměvů. Ideální kombinace pro němou tvář, zvláště pak pro tu, která se umí od srdce zasmát. Nebo která tak přinejmenším vypadá.

Mezinárodní den zvířat se slaví od roku 1931 na počest svatého Františka z Assisi (1181-1226), který byl patronem všech zvířat. Zemřel přesně před 793 lety, jeho odkaz je však stále živý. Vždyť ne nadarmo si papež František zvolil své jméno právě podle tohoto mnicha.

František z Assisi péči o nemocná, opuštěná a týraná zvířata zasvětil celý život. Dokonce se o něm traduje, že dokázal s němou tváří mluvit. I proto si v den jeho úmrtí už 88 let připomínáme, že jako lidé nejsme na naší planetě sami a že zvířata jsou neodmyslitelnou součástí našich životů. Mezinárodní den zvířat původně vznikl z iniciativy ekologů, kteří chtěli upozornit na situaci ohrožených druhů.

Tak nezapomeňte nachystat zvířátkům nějakou laskominu. Nejen těm svým, ale i těm, co se vám potulují tiše po zahrádce nebo nakukují z římsy do oken. Zaslouží si to. A možná vás v sobotu na den úsměvů odmění právě tím úsměvem. Vždyť to v každodenním životě mají těžké a té srandy si věru moc neužijí.