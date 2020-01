Kočičí kavárny nabízejí návštěvníkům netradiční zážitek a kočkám nový život

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Asie je místem neomezených možností a nepřeberného množství nápadů, přičemž řada z nich se dostane i do Evropy. Jako třeba kočičí kavárny, které sice mají kořeny v Japonsku, ale dnes už je najdeme na řadě míst i u nás.

V kočičích kavárnách na návštěvníky nečekají jen kávy či zákusky, ale také kočky, s nimiž si mohou pohrát či je jen tak pozorovat - a při tom relaxovat. Říká se totiž, že kočky vyzařují silnou pozitivní energii a kontakt s nimi má velký léčebný účinek. Důkazem je i podpůrná léčebná metoda felinoterapie, jejímž principem je přímý kontakt pacienta s kočkami.

Kočičí kavárny zároveň dávají možnost opuštěným kočkám začít nový život. "My u nás máme stálý kočičí personál - dva kocoury a tři kočky. Všechny jsme vzali z útulku, a vytvořili jim tak nový domov," uvedla Marta Chrudimská, provozovatelka kočičí kavárny z Ústí nad Labem, která funguje necelý rok. A podobné to je i na jiných místech. "Kočky se k nám dostanou z útulku, jedná se o nalezené bezprizorní kočky nebo kočky z pozůstalostí. Občas taky najdeme pohozené koťátko, kterému poskytneme azyl," dodává majitelka kočičí kavárny z Olomouce Iveta Veselá, která má "v nabídce" i jednu zachráněnou kočku z množírny a další kočku z chovu.

Ostatním mazlíčkům vstup zakázán

První kočičí kavárny začaly vznikat v Asii, zejména pak v Japonsku. Tento trend se rychle rozšířil do celého světa a dostal se i do České republiky, kde zažil boom zhruba před pěti lety. I v současné době však vznikají nové kavárny, které vsadily na kočičí tematiku. "Já sama jsem jich u nás navštívila devět a nakoukla jsem i do jedné v Číně," prozradila Chrudimská.

Návštěva kočičí kavárny je vhodná jak pro milovníky koček, tak i pro ty, kteří doma z nějakého důvody vlastní mazlíčky chovat nemohou. Je však třeba dodržovat určitá pravidla, například nebrat s sebou další domácí zvířata. "Taky je důležité netahat a nerušit kočky, když spí. Rodiče musí mít své děti pod neustálým dohledem a respektovat to, že kavárna není herna," řekla provozovatelka zážitkové kavárny z Ústí nad Labem.

V kočičích kavárnách je také přísně zakázáno krmit kočky lidským jídlem. "Kočky tady máme různorodé, některé jsou velké divošky, které si hlavně hrají, pak máme i kočky lenivější nebo mazlivé. Některé jsou zatím bázlivé a obezřetné, takže jsou před zákazníky schované," dodala paní Veselá z Olomouce, jejíž kavárnou prošlo už okolo devadesáti koček. "Dokonce 63 z nich už se nám povedlo umístit do rodin a momentálně máme v kavárně deset dalších koček, které hledají svůj domov," upřesnila.

Vychytralí společníci

Účelem návštěvy kočičí kavárny je především relax či nevšední zážitek. "A mně se taky líbí, že to sbližuje lidi napříč všemi věkovými kategoriemi. Lidé se mezi sebou dají do řeči, ukazují si fotky a vyprávějí si své kočičí příběhy," všimla si Marta Chrudimská.

S kočičími kavárnami jsou však spojeny i další práce a starosti, které v běžných provozech neznají. Kočky například musí mít svou vlastní místnost, kam si mohou kdykoliv během dne odejít odpočinout a kde mají i své záchodky. "Samozřejmě musí mít pravidelnou veterinární péči a také se o ně musíte starat i v době, kdy máte zavřeno," uvedla Chrudimská.

A kočky si pro provozovatele kaváren čas od času připraví i nějaké nečekané překvapení. Například v Olomouci v létě "utíkají" z terasy a přelézají plot. "Potom provokativně leží na druhé straně, nebo jako frajerky obejdou celý dům a čekají dole u dveří, kdo je pustí dovnitř. Taky už jsme měli natolik drzé kočky, které občas zákazníkům skočily na stůl, vzaly si do tlamy jejich dort a běžely s ním rychle pryč," vzpomíná Iveta Veselá. "Jsou to zkrátka velmi vychytralá zvířata," dodala s úsměvem na tváři.