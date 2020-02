Nádraží, kterému vládne neobvyklý přednosta stanice. Pracuje za byt a stravu

- Komentáře - 0

Využívání uhlí u nás se pomalu chýlí ke konci. Jen zatím ještě není jasné, kdy přesně to bude. Uhelná komise, kterou zřídila vláda, by měla připravit tři scénáře, které rozpracují, co by jednotlivé cesty útlumu uhlí obnášely, a přijmout určité doporučení. Jaká je výchozí situace a proč to nebude jen tak? více