Rasistický kumšt? Jak kdy a jak u koho...

Před dvěma týdny odhalili manželé Obamovi jakožto poslední bývalí obyvatelé Bílého domu slavnostně své portréty. Jejich autory jsou černošští umělci, které si někdejší první pár Spojených států osobně vybral.

Portrét Baracka Obamy vytvořil newyorský malíř Kehinde Wiley. Jeho obrazy jsou nezaměnitelné a exprezidenta na nich fascinovalo to, že představují "výzvu pro náš konvenční pohled na moc a privilegia". I sám Wiley svůj typický styl nazývá "bombastickým, křiklavým a přeslazeným", což jsou adjektiva, která si člověk s Obamovým politickým působením zřejmě spíše nespojuje.

S vážným, ale uvolněným výrazem a s lehkým úsměvem ve tváři sedí vyobrazený exprezident na dřevěné židli na stylizovaném pozadí plném zeleného lupení, z něhož vystupují květiny se symbolickým významem. Modrá lilie je narážkou na Keňu, odkud pocházel prezidentův otec, jasmín symbolizuje Havaj, kde se exprezident narodil, a chryzantémy jsou květinou Chicaga, kde Obama zahájil politickou kariéru.

Portrét první dámy je dílem baltimorské umělkyně Amy Sheraldové, která se proslavila svébytným pohledem na černošskou komunitu. I ona si potrpí na křiklavě barevné pozadí, u Michelle ale zvolila střízlivější odstíny.

Národní portrétní galerie, kde byly obrazy představeny, patří do sítě muzeí výzkumného a vzdělávacího Smithsonova institutu. Galerie má kompletní sbírku portrétů všech amerických prezidentů, jiná dvojice obrazů zachycující bývalý prezidentský pár bude zdobit stěny Bílého domu.

Nikoho nepřekvapí, že portréty Obamových vyvolaly na sociálních sítích řadů vtipů. Zatímco obraz Michelle Obamové se většinou odbyl tím, že si na něm někdejší první dáma není za mák podobná, u jejího manžela už byli vtipálci vynalézavější. Předháněli se v porovnávání, zda se čtyřiačtyřicátý prezident na portrétu více podobá Kim Ir-senovi, Kim Čong-ilovi, těhotné zpěvačce Beyoncé nebo komiksové Poison Ivy. A s trochou fantazie tak trochu i Homeru Simpsonovi. I sám Obama při odhalení vtipkoval, že se neúspěšně pokoušel autora díla ukecat, aby mu udělal méně šedivé vlasy a menší uši.

Hosté slavnostního odhalení, mimo jiné režisér Steven Spielberg či herec Tom Hanks, ale i umělečtí kritici vesměs ocenili nejen samotné obrazy, ale i fakt, že se Obamovi nechali portrétovat právě mladými černošskými umělci. Těch pár kritiků komerčně úspěšného kumštýře Wileyho vyslovilo leda jemné výhrady k jeho stále stejnému uměleckému konceptu, kdy portrétuje mladé černochy ve stylu starých evropských mistrů na ornamentálním, křiklavém pozadí.

