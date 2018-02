Tichý vzdor krásné první dámy

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Melania Trumpová je od samého začátku velkou záhadou Trumpova prezidentství. Nyní se objevují první náznaky toho, že americká první dáma na svého manžela Donalda nahlíží poměrně kriticky a že jim to doma moc neklape. Zlé jazyky mluví dokonce o manželské krizi.

U Trumpů to teď zkrátka vypadá na tichou domácnost – přinejmenším navenek. Odstartoval to nedávno list The Wall Street Journal, podle něhož se Trump v roce 2006 (rok po svatbě a krátce poté, co mu Melania porodila syna Barrona) spustil s pornoherečkou Stephanií Cliffordovou, vulgo Stormy Daniels. Trump i Stormy to samozřejmě popírají, přičemž se šušká, že pornoherečka dostala už během kampaně od Trumpa 130 tisíc dolarů držhubného.

Když Donald Trump koncem ledna zamířil z Bílého domu do Kapitolu, aby tam přednesl poselství o stavu unie, jel on i Melania každý jiným autem. Obvykle při takových příležitostech přitom doprovázejí první dámy své manžely. To, že se Melania rozhodla jet sama, se ve Washingtonu interpretuje jako rebelantské gesto. Zvlášť když to bylo její první veřejné vystoupení po odhalení údajné manželovy aféry se Stormy Daniels.

Sfinga v Kapitolu

Trumpovi dorazili do Kapitolu odděleně a Melania napochodovala s chladným, kamenným úsměvem ve tváři. Na sobě měla krémový kalhotový kostým od Diora, v čemž někteří komentátoři spatřovali jistou solidaritu s hnutím sufražetek, které často chodily v bílém – i když samozřejmě ne od Diora. Poukázali rovněž na to, že první dáma sledovala řeč svého manžela bez emocí a na rozdíl od řady ostatních netleskala vstoje, když Trump v projevu hovořil o významu rodiny.

Bez veřejných oslav se před měsícem obešlo i 13. výročí jejich sňatku a Melania rovněž odvolala plánovanou cestu do švýcarského Davosu, kam měla manžela doprovázet na Světové ekonomické fórum. Namísto toho zavítala ve Washingtonu do muzea holocaustu. Byla to náhoda? Anebo to měla být skrytá vzdorovitá reakce na někdejší Trumpovy výroky, v nichž naznačil sympatie vůči neonacistům?

Přežít ve Washingtonu jako manželka notorického sukničkáře vyžaduje pořádnou hroší kůži. Hillary Clintonová by mohla vyprávět... Navíc si o Trumpově posedlosti cizími ženami i po svatbě s Melanií může každý přečíst v nedávno vydané knížce Fire and Fury. A to se proslýchá, že má prezident aférku i s americkou velvyslankyní při OSN Nikki Haleyovou.

Na počátku byl trapas s krabicí od Tiffanyho

Melania Trumpová je už rok ve Washingtonu velkou hádankou. Co si mlčící sfinga myslí o svém manželovi a o jeho prezidentství? Ovlivňuje jej nějak? A pokud ano, jak? A pokud ne, tak proč? List New York Times před časem napsal, že Melania je nejzdrženlivější poválečnou první dámou od Bess Trumanové. Přesto je prý radikální, protože se tvrdošíjně brání tomu, aby svého manžela veřejně podpořila a hájila jej proti jeho kritikům. Její mlčení je prý tichou rebelií vůči tomuto tradičnímu, a z jejího pohledu archaickému úřadu. Komentáře se vesměs shodují v tom, že Melania působí dojmem ženy, která se ocitla v nesprávnou dobu na nesprávném místě a neví, jak se vymanit z bludného kruhu.

Ono to vlastně u Trumpů drhlo už na samotném začátku, když byl Donald Trump uváděn do prezidentského úřadu a kdy Melania zahájila svou kariéru první dámy. Nejdřív to vypadalo, že Donald úplně zapomněl, že s sebou má manželku. Vystoupil z auta a štrádoval si to po schodech Bílého domu vzhůru k Obamovým. Melania poslušně přiťapala za ním.

Pak předala krabici s dárkem Michelle Obamové, která zjevně nevěděla, co s tím. Obamová toto zvláštní setkání opět po roce připomněla, když v televizní show Ellen DeGeneresové na dotaz prozradila, co se tehdy v dárkové krabici od Tiffanyho ukrývalo: Obrazový rámeček.

Divákům ani nemusela vykládat, co si o takovém dárku pomyslela – zvlášť když s ním protokol vůbec nepočítal. Obrazový rámeček od Tiffanyho obvykle kupují šoféři newyorských manželek miliardářů, které žádný lepší dárek nenapadne. Prostě darují prázdný rámeček. Jako by tato prázdnota byla tak nějak příznačná.

Úkolem první dámy je přitáhnout pozornost k okrajovým tématům

Úřad první dámy sice nikdy nebyl oficiálně přesně definován, přesto má v Bílém domě nárok na vlastní kancelář a štáb spolupracovníků. Jejím úkolem bývá zpravidla zaměřit se na sociální otázky a přitáhnout pozornost k tématům, která jsou sice společensky relevantní, ale spíš v ústraní.

Nancy Reaganová se angažovala v protidrogové politice, Hillary Clintonová se zaměřila na reformu zdravotnictví, Laura Bushová na práva žen a Michelle Obamová se pustila do boje s dětskou obezitou a propagovala více pohybu a zdravější stravu ve školních jídelnách. Zároveň do Bílého domu přinesla život a autentičnost, takže šlo o rovnoprávný pár – nikoliv jen o prezidenta Obamu s "přívažkem". Však také Michelle patřila k nejoblíbenějším prvním dámám.

Trvala dlouho, než se Melania se svou novou rolí nějak vypořádala. Se synem Barronem se do Washingtonu přestěhovala až poté, co dokončil školní rok, tedy pět měsíců po Trumpově nástupu do úřadu. V několika krátkých projevech, které od té doby pronesla, se zasazovala o pomoc obětem hurikánu a dětem. Kromě toho už v předvolební kampani slibovala, že bude bojovat proti kyberšikaně. To je obzvlášť pikantní s ohledem na to, že její manžel na Twitteru už pozurážel kdekoho.

Podle autora knihy Fire and Fury Michaela Wolffa byla Melania jedním z mála lidí v Trumpově okolí, kdo od začátku věřil v jeho volební vítězství. A zároveň se toho bála, protože až moc dobře věděla, že přijde o svůj pohodlný život v luxusní izolaci v newyorském Trump Toweru a vývoj událostí ji vykopne do nelítostného světa politiky. Sexistické skandály, které na Trumpa v předvolebním boji vytáhli, jí proto spíše dělaly radost a neměla problém omlouvat to manželovou mladickou nerozvážností. Zřejmě tiše doufala, že mu ve finále uzavřou cestu do Bílého domu.

Koníčky? Četba časopisů a pilates

Pro bývalou slovinskou modelku Melanii mluví to, že se mezi americkou veřejností těší jisté oblibě. Mnohem větší než její manžel. A konzervativci ji navíc oslavují jako módní ikonu.

Demokraté na ni naopak hledí se směsicí nedůvěry a soucitu. Mnozí ji považují za příliš jednoduchou. A po Britce Louise Adamsové, narozené v roce 1775 v Londýně, je teprve druhou imigrantkou v tomto úřadu. Adamsová ale hrála na harfu, psala satirická dramata, vychovala čtyři děti a věnovala se chovu bource morušového. Melania Trumpová naproti tomu uvedla jako své koníčky "pilates a četbu časopisů".

Loni v dubnu to schytala za svůj photoshopem prohnaný oficiální portrét, kde vypadá jak na obálce Vogue a navíc provokuje třímilionovým prstenem. Pořádný posměch a parodii na sociálních sítích sklidila koncem loňského roku za opravdu příšernou vánoční výzdobu Bílého domu. A loni v říjnu to zajiskřilo mezi ní a Trumpovou první ženou Ivanou, která se na rozhlasové stanici ABC označila za faktickou první dámu – byť v žertu. Melania ji přes svou mluvčí vykázala do patřičných mezí.

Zlínská rodačka Ivana Zelníčková byla za Trumpa provdaná v letech 1977 až 1992 a má s ním tři děti - Donalda, Ivanku a Erika. Po rozvodu se pak realitní magnát oženil s Marlou Maplesovou, ale i tento sňatek po šesti letech skončil. S Melanií je Trump ženatý od roku 2005.

Melanii zřejmě dochází, která bije

Amerika si prostě potrpí na palácové intriky, a i proto je zde první dáma středem pozornosti. Prezidentský pár je totiž nejlepší možnou náhradou za královskou rodinu, kterou Spojené státy nikdy nesměly mít. Každá drobnost v jejich vztahu se analyzuje a komentuje. Když Melania loni během cesty po Blízkém východě a po Evropě několikrát subtilním, ale zřetelným gestem odmítla podanou manželovu ruku, byla z toho pomalu státní aféra,

Bývalá modelka se sebou nenechá orat a dává to prezidentovi opakovaně veřejně najevo. Při zářijovém projevu v OSN prohlásila, že nejdůležitější a nejradostnější role, jakou kdy v životě měla, je role matky. Miluje svého syna a chce mít svůj klid. A zřejmě si pomalu začíná uvědomovat, že s tímto cílem je provdaná za nesprávného muže.