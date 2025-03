Smutek? Vůbec. Hynek Čermák poprvé promluvil o rozchodu: "Dějí se i horší věci"

Krach dlouholetého vztahu herce a fotografa Hynka Čermáka do žádných depresí nestrhl. Naopak je o něj teď prý neobvyklý zájem.

Když fotograf a herec Hynek Čermák v lednu oznámil, že se po deseti letech rozchází se svou manželkou, Veronikou Čermák Mackovou, celé řadě lidí tím vyrazil dech.

Hned se začalo spekulovat, jestli za to náhodou nemůže hypotetický románek s Kairou Hrachovcovou, protože krátce před oznámením rozchodu fotil Hynek s Kairou sérii aktů. Všichni zúčastnění se ale podobným drbům vysmáli a popřeli jakoukoliv souvislost.

Tak či tak, ani jeden z bývalého páru nepůsobí zrovna zdrceně: „Dalo mi to zkušenost. To je celý, nic jinýho. Děje se to lidem na světě milionkrát denně, každý myslí, jak trpí, ale dějí se i mnohem horší věci, takže nic dramatického se neděje,“ prohlásil Hynek v pořadu Prima Pauza: Showtime.

Jako čerstvě single prý netrpí nouzí o zájemce, překvapivě ale spíš z druhé strany spektra: „Po mně jdou spíš muži. Takže to teď vypadá, že jsme objevili novou mužskou stránku. Spousta mužů si uvědomila, že jsem možná přijatelnej i pro ně,“ smál se.

Ani Veronika nevypadá, že by držela jakékoliv období smutku: „Ten rozvod, tedy zatím rozchod, proběhl na pozitivní bázi. My spolu dál vycházíme. Jsem strašně ráda a je mi v tom takhle dobře. Myslím si, že by se spoustě lidí ulevilo, kdyby se rozešli v takové pohodě jako my dva. Opravdu doporučuji,“ řekla nedávno pro eXtra.cz.