Legendární Lucie Bílá: Partner ji několikrát žádal o ruku. Proč odmítá manželství?

Slavná zpěvačka přiznala, že její přítel má zájem o sňatek, ale žádná veselka zatím v plánu není.

Člověk by od pohledu odhadl, že už je docela na čase do toho praštit. Slavná zpěvačka Lucie Bílá je ve vztahu s Radkem Filipim už nějakých deset let a po takové době by u jisté části publika mohla chybějící svatba vzbuzovat mírně pozdvižené obočí.

Vůbec přitom nejde o to, že by se Radek třeba nechtěl odhodlat. Naopak se prý odhodlal opakovaně, ale nic z toho nebylo: „Nás to baví tak, jak to je. Je teda pravda, že jsem byla tázaná Ráďou už asi tisíckrát, jsme spolu teprve deset let. Máme se ale pořád moc rádi, je fajn mít parťáka, o kterého se můžete opřít,“ smála se Lucie v rozhovoru s redakcí Super.cz.

Vypadá to, že v tomto vztahu to je právě Lucie, kdo se nikam nežene. Nic víc ale neprozradila.

Redakce Super.cz potkala Bílou na akci k otevření nového luxusního autosalonu. Sama zpěvačka ale žádnou láskou k řízení neplane, respektive... má na to lidi: „Já dělám hlavně věci, které mě baví. Neříkám, že by mě nebavilo řídit, ale jak koncertuji každý den a Ráďa se o mě stará, tak si vzadu vytvářím ty svoje šperky. Já říkám, že od doby, co mám hospodu, tak nevařím, a od té doby, co mám Ráďu, neřídím,“ prohlásila.