Prezident Pavel jednal o vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji

30. 4. 2025 – 17:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Prezident Petr Pavel dnes jednal s hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO) a později s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) a rektorem Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Miroslavem Lávičkou o vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji.

Podle Mračkové Vildumetzové Pavel vznik samostatné veřejné vysoké školy v kraji podporuje. Bek po jednání s hlavou státu uvedl, že takový pocit nemá. Podle něj prezident požádal o srovnání dvou možností, které existují.

Karlovarský kraj je jediný, který nemá na svém území sídlo vysoké školy. Jeho představitelé to chtějí změnit. Cesty pro vznik vysoké školy v kraji jsou dvě, buď na základě změny zákona, kterou by vznikla vysoká škola Karlovarského kraje, nebo vznikem vysokoškolského ústavu pod hlavičkou ZČU.

"Pan prezident nám kladl na srdce, abychom připravili co nejexaktnější racionální hodnocení obou variant a pak je teprve možné zaujmout stanovisko," pronesl Bek s tím, že až bude materiál hotový, předloží ho kromě prezidenta i vládě. Zmínil však, že bude nutné postupovat ve shodě s krajem.

"Preferujeme založení plnohodnotné školy, v minulosti jsme se pokoušeli o to, aby u nás působily jednotlivé fakulty, ale nepovedlo se to v takové míře, jak bychom chtěli. Lidé nám stále odcházejí z kraje. Pokud by vysoká škola v kraji byla, očekáváme i příchod investorů," řekla Mračková Vildumetzová.

Podle Beka však ZČU předložila nové řešení, které počítá se vznikem kampusu ZČU Karlovy Vary, kde by působil vysokoškolský ústav a pod ním několik fakult. Zajistil by plnohodnotné prezenční studium. "Celé by to probíhalo prezenčně, abychom posílili vzdělávání v místě. Z místa by byli studenti i vyučující," řekl Lávička. Mezi vyučovanými obory by mohla být sociální práce či umělecké obory související se sklářstvím, keramikou a grafickým designem.

Pokud by si Karlovarský kraj nakonec založil vlastní univerzitu, ZČU by své studijní programy v tomto kraji patrně ukončila. "Toto je realistická varianta. ZČU obhospodařuje západní Čechy, tedy i Karlovarský kraj. Pokud v Karlových Varech vznikne samostatná vysoká škola, postupný útlum našich aktivit je ve hře," řekl Lávička.

Kraj předložil vlastní návrh zákona o zřízení veřejné vysoké školy. Vláda k němu v březnu zaujala negativní stanovisko. V připomínkovém řízení se setkal s výhradami ministerstva školství, financí a od ministra pro vědu. Předlohou by se nyní měla zabývat Sněmovna. Musela by to však stihnout do podzimních voleb.

"Je nutné, aby se zákon o zřízení vysoké školy dostal na pořad schůze v Poslanecké sněmovně. Je v paragrafu 90, může být schválen hned v prvním čtení. Pokud se to podaří, hned začneme pracovat na zřízení školy," doplnila hejtmanka.

Vysoká škola by měla sídlo v budově Střední školy keramické a sklářské v Karlových Varech. "Dostali jsme 1,4 miliardy z dotačních prostředků na rekonstrukci budovy. Nyní máme možnost do budovy včlenit i vysokou školu. Budova je velká a na začátek by určitě stačila," dodala hejtmanka.