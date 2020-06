Co odstartovalo nejznámější hon na čarodějnice v Salemu?

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Trvalo tři sta let, než se přišlo na to, co způsobilo salemský hon na čarodějnice. Přesto k tajemným epidemiím, při nichž lidé trpí deliriem, křečemi, halucinacemi a působí jako očarovaní nebo posedlí ďáblem, občas dochází i nyní.

čtěte dále: Jak letiště oblaflo nespokojené cestující

čtěte dále: Proč si Napoleon strkal ruku za vestu

čtěte dále: Jak vakcíny doktora Hillemana zachránily miliony dětí

čtěte dále: Vtipný trik měl odradit lidi od používání igelitek